Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Παρά το γεγονός ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν σημαντικά στα ηλεκτρικά οχήματα , πολλές συνεχίζουν να πειραματίζονται με το υδρογόνο ως εναλλακτική πηγή καυσίμου. Η Toyota έχει 30 χρόνια ιστορίας με το υδρογόνο στο ενεργητικό της και εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι το επόμενο μεγάλο βήμα.

Σε συνέντευξή του σε αυστραλιανό περιοδικό, ο Sean Hanley, αντιπρόεδρος πωλήσεων, μάρκετινγκ και franchise της Toyota Australia, δήλωσε ότι οι κινητήρες υδρογόνου θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το ντίζελ στις επόμενες δεκαετίες.

«Το ντίζελ δεν θα εξαφανιστεί άμεσα, αλλά σταδιακά πιστεύω ότι το υδρογόνο θα το αντικαταστήσει. Πιστεύω ότι το ντίζελ, μακροπρόθεσμα, δεν θα είναι απαραίτητα το καύσιμο του μέλλοντος, επειδή η πραγματικότητα είναι ότι ένα βενζινοκίνητο όχημα πλέον, μπορεί να κάνει όλα όσα μπορεί να κάνει ένα πετρελαιοκίνητο, και ακόμη περισσότερα.

Παρόλο που ο Hanley παραδέχεται ότι οι άνθρωποι απορρίπτουν το υδρογόνο αυτή τη στιγμή, ο αντιπρόεδρος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η τεχνολογία θα μπορούσε τελικά να αντικαταστήσει τον κινητήρα ντίζελ. Ο Hanley λέει ότι η υποδομή ανεφοδιασμού υδρογόνου στην Αυστραλία θα πρέπει να είναι «σημαντικά καλύτερη από αυτή που υπάρχει σήμερα», αλλά με τις σωστές επενδύσεις, θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της υιοθέτησής της.

Το υδρογόνο δεν είναι μια νέα πηγή καυσίμου

Η Toyota άρχισε να αναπτύσσει οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου τη δεκαετία του 1990, ενώ η ιστορία του υδρογόνου ξεκινά πριν από 200 χρόνια, με τον κινητήρα de Rivaz του 1807. Πρόκειται για έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργούσε με ένα μείγμα υδρογόνου και οξυγόνου, και όχι με βενζίνη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι επιστήμονες πειραματίζονταν με το υδρογόνο και τις πρωτόγονες τεχνολογίες κυψελών καυσίμου. Ωστόσο, καθώς οι βενζινοκίνητοι κινητήρες γνώρισαν μεγάλη δημοτικότητα στις αρχές του 20ού αιώνα, η έρευνα για το υδρογόνο πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Αυτό δεν σταμάτησε εντελώς την καινοτομία. Το 1966, η General Motors παρουσίασε το Electrovan, το πρώτο όχημα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου στον κόσμο. Το έργο ξεκίνησε δύο χρόνια νωρίτερα και σε αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 200 μηχανικοί. Συνέπεσε με την υιοθέτηση της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου από τη NASA για το διαστημικό πρόγραμμα Apollo.

Μόνο το 2014 η Toyota παρουσίασε το πρώτο της μαζικά παραγόμενο όχημα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, το Mirai. Σε αντίθεση με την Toyota, ο όμιλος Stellantis διέκοψε όλες τις επενδύσεις γύρω από το υδρογόνο.