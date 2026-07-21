Μία από τις σημαντικότερες McLaren F1 GTR που κατασκευάστηκαν ποτέ ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της δημοπρασίας και όλα δείχνουν ότι θα γράψει ιστορία. Πρόκειται για το πλαίσιο 06R, το οποίο ανήκει στον μουσικό των Pink Floyd, Nick Mason, και εκτιμάται ότι μπορεί να αλλάξει χέρια έναντι ποσού που θα ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που θα το καταστήσει την ακριβότερη αγωνιστική McLaren που έχει πουληθεί δημόσια.

Η ιστορία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου μόνο συνηθισμένη δεν είναι

Το 1995 συμμετείχε στο BPR Global GT Series, σημειώνοντας νίκες και βάθρα απέναντι στους ισχυρότερους αντιπάλους της εποχής. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του καριέρας ενεπλάκη σε δύο σοβαρά ατυχήματα, τα οποία ανάγκασαν τη McLaren να προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Παρά τις ζημιές, το αυτοκίνητο διατήρησε την αυθεντική του ταυτότητα και θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα F1 GTR που διασώθηκαν.

Από τις πίστες… στη συλλογή του Nick Mason

Μετά την αγωνιστική του καριέρα, το αυτοκίνητο πέρασε στην κατοχή του Nick Mason, γνωστού όχι μόνο ως ντράμερ των Pink Floyd αλλά και ως ενός από τους σημαντικότερους συλλέκτες ιστορικών αγωνιστικών αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η McLaren παρέμεινε στη συλλογή του για πολλά χρόνια, συντηρούμενη σχολαστικά και εμφανιζόμενη σε ιστορικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ αυτοκινήτου.

Ένας ατμοσφαιρικός V12 που έγινε θρύλος

Η F1 GTR κινείται από τον θρυλικό 6,1 λίτρων ατμοσφαιρικό V12 της BMW, έναν κινητήρα που εξελίχθηκε ειδικά για τη McLaren F1 και θεωρείται μέχρι σήμερα ένας από τους κορυφαίους ατμοσφαιρικούς κινητήρες στην ιστορία της αυτοκίνησης. Το αγωνιστικό συνδυάζει ανθρακονημάτινο μονοκόκ πλαίσιο, εξαιρετικά χαμηλό βάρος και μηχανική φιλοσοφία που το βοήθησε να κυριαρχήσει στις πίστες της δεκαετίας του ’90.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αξία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου δεν οφείλεται μόνο στη σπανιότητά του

Η αγωνιστική του ιστορία, η σύνδεσή του με τον Nick Mason, η αυθεντικότητά του και το γεγονός ότι οι McLaren F1 θεωρούνται πλέον από τα πιο περιζήτητα συλλεκτικά αυτοκίνητα στον κόσμο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία από τις μεγαλύτερες δημοπρασίες των τελευταίων ετών. Αν οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, το ποσό θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. δολάρια, θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για αγωνιστική McLaren που πωλείται δημόσια.