Ένα συνηθισμένο test drive εξελίχθηκε σε δικαστική διαμάχη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την Tesla, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε στις ΗΠΑ με πρωταγωνίστρια μία γυναίκα που δοκίμαζε για πρώτη φορά ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Η 59χρονη Alemzewd Lawgalet κατέθεσε αγωγή κατά της Tesla, ζητώντας τουλάχιστον 10,3 εκατ. δολάρια αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν την ενημέρωσε επαρκώς για τις ιδιαιτερότητες του οχήματος που οδηγούσε κατά τη διάρκεια του test drive.

«Δεν είχα ξαναοδηγήσει ηλεκτρικό»

Σύμφωνα με την αγωγή, η Lawgalet είχε ενημερώσει τους υπαλλήλους της Tesla πως δεν είχε προηγούμενη εμπειρία από ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Όπως ισχυρίζεται, της είπαν ότι το Model Y λειτουργεί ουσιαστικά όπως ένα συμβατικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Λίγο αργότερα όμως, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, βρέθηκε αντιμέτωπη με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας (regenerative braking), το οποίο επιβραδύνει έντονα το αυτοκίνητο, μόλις ο οδηγός σηκώσει το πόδι από το γκάζι. Η ίδια υποστηρίζει πως δεν είχε ενημερωθεί για αυτή τη λειτουργία και τρόμαξε, θεωρώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το όχημα.

Η λειτουργία «Insane» στο επίκεντρο

Η οδηγός ισχυρίζεται ότι το Tesla Model Y Performance που δοκίμαζε βρισκόταν ρυθμισμένο στη λειτουργία “Insane”, η οποία προσφέρει τη μέγιστη δυνατή απόκριση και επιτάχυνση. Σύμφωνα με την αγωγή, ουδέποτε ενημερώθηκε για την ύπαρξη διαφορετικών προγραμμάτων οδήγησης ή για τις επιδόσεις της συγκεκριμένης έκδοσης. Το συγκεκριμένο Model Y Performance μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,3 δευτερόλεπτα.

Το ατύχημα και η φωτιά

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, η οδηγός αποφάσισε να ολοκληρώσει νωρίτερα το test drive και να επιστρέψει στην αντιπροσωπεία. Όταν σταμάτησε σε φωτεινό σηματοδότη και στη συνέχεια πάτησε το γκάζι για να ξεκινήσει, υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητο εκτοξεύτηκε μπροστά με πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που περίμενε. Το Model Y πέρασε απέναντι από τον δρόμο και κατέληξε πάνω σε κατάστημα κομμωτηρίου, ενώ μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά.

Η ίδια αναφέρει ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μόνιμες σωματικές βλάβες, ενώ διεκδικεί αποζημίωση για ιατρικά έξοδα, απώλεια εισοδήματος και ηθική βλάβη.

Η απάντηση της Tesla

Η Tesla απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η οδηγός δεν χειρίστηκε το όχημα με την απαιτούμενη προσοχή. Σύμφωνα με τη θέση της εταιρείας, η ευθύνη του ατυχήματος βαραίνει την ίδια την οδηγό, και όχι το αυτοκίνητο ή τις ρυθμίσεις του.

Το αν η υπόθεση θα καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό ή σε δικαστική αίθουσα, μένει να φανεί.