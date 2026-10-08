Ένα από τα πιο “γεμάτα” από εκθέματα αλλά και κόσμο περίπτερα της φετινής έκθεσης αυτοκινήτου Auto Athina, είναι αυτό της MG. Η μάρκα που έχει αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό καθώς προσφέρει πολύ καλά αυτοκίνητα σε ακόμα καλύτερες τιμές, παρουσιάζει ολόκληρη τη γκάμας της στο Hall3 ενώ παράλληλα τράβηξε και για πρώτη φορά το σεντόνι από το ολοκαίνουργιο MG4 Urban.

Ο λόγος για ένα μοντέρνο μοντέλο το οποίο βασίζεται στη νέα πλατφόρμα E3 και παρά τις compact διαστάσεις του (μήκος 4.39μ.) προσφέρει εντυπωσιακούς χώρους. Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 577 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η διαθέσιμη χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.364 λίτρα. Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εμπορική πορεία του μοντέλου, καθώς η MG επιχειρεί να συνδυάσει το μικρό εξωτερικό αποτύπωμα με χώρους που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μίας καθημερινής οικογενειακής χρήσης.

Στο εσωτερικό, το MG4 Urban διαθέτει κεντρική οθόνη αφής HD 12,8 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών, ενώ υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το MG Pilot Custom, μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να διαμορφώσει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και να τις ανακαλεί εύκολα στις επόμενες διαδρομές.

Το μοντέλο προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας τεχνολογίας LFP, χωρητικότητας 42,8 kWh και 53,9 kWh. Η πρώτη επιλογή προσφέρει έως 325χλμ. αυτονομίας και ιπποδύναμη 150 ίππων, ενώ η δεύτερη ανεβάζει την αυτονομία στα 416χλμ. την ώρα που ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 160 ίππους. ενώ η διαδικασία από το 10% έως το 80% απαιτεί έως και 28 λεπτά.

Το MG4 Urban δεν είναι το μοναδικό μοντέλο που πρωταγωνιστεί στο περίπτερο της MG. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά μοντέλα όπως τα MG3 Hybrid+, MG ZS MAX Hybrid+, MG HS Hybrid+ και MGS5 EV,

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το MG ZS MAX Hybrid+ στην έκδοση Platinum, με πανοραμική ανοιγόμενη οροφή, δερμάτινη επένδυση, πλήρης συνδεσιμότητα Android Auto και Apple Car, αλλά και το πακέτο υποβοήθησης MG Pilot.

Η Auto Athina 2026 πραγματοποιείται στο Metropolitan Expo και παραμένει ανοιχτή στο κοινό έως τις 11 Οκτωβρίου. Το περίπτερο της MG βρίσκεται στο Hall 3, Stand D2, όπου οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το νέο MG4 Urban και την υπόλοιπη γκάμα της μάρκας.