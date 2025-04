Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα φλας άστραψαν στο Μονακό, όταν ο Έλληνας τενίστας (8ος στην παγκόσμια κατάταξη), Τσέφανος Τσιτσιπάς έφτασε με το εντυπωσιακό του supercar. Ο λόγος για την Aston Martin V12 Speedster η οποία όχι μόνο είναι κάμπριο, αλλά δεν έχει ούτε παρμπρίζ.

Ο 25χρονος τενίστας, λατρεύει να κυκλοφορεί με την Aston Martin του και αυτή τη φορά στη θέση του συνοδηγού είχε τον προσωπικό του φυσιοθεραπευτή και φίλο, Κωνσταντίνο.

Όπως γίνεται ξεκάθαρο και στο βίντεο παρακάτω, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν το επιλέγει κάποιος για να περάσει απαρατήρητος. Κάθε άλλο, το επιλέγει κάποιος που λατρεύει να νιώθει τον ήλιο και τον αέρα στο πρόσωπο του, μαζί με τα βλέμματα του κόσμου.

