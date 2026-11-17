Γράφοντας ιστορία στον σημαντικότερο θεσμό βραβείων αυτοκινήτου της Γερμανίας, η Kia θριάμβευσε στη φετινή διοργάνωση «Golden Steering Wheel 2026». Με τα μοντέλα EV2, K4 Sportswagon και EV5 να κατακτούν την κορυφή, η εταιρεία πέτυχε ένα μοναδικό ορόσημο: Έγινε η πρώτη μη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία που αποσπά περισσότερα από ένα «Χρυσά Τιμόνια» μέσα στην ίδια χρονιά.

Ο σημαντικότερος θεσμός βραβείων αυτοκινήτου της Γερμανίας, ο οποίος πραγματοποιείται φέτος για 50ή φορά, διοργανώνεται από τα έντυπα «AUTO BILD» και «BILD am SONNTAG». Οι συντακτικές ομάδες των δύο εκδόσεων πρότειναν φέτος 90 νέα μοντέλα. Οι αναγνώστες επέλεξαν από αυτά 27 φιναλίστ, τρία σε καθεμία από τις εννέα κατηγορίες οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από προσωπικότητες και ειδικούς της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στην κατηγορία των compact μοντέλων, το K4 Sportswagon επικράτησε των VW ID.3 Neo και Cupra Born. Στην κατηγορία των compact SUV, το Kia EV5 ξεχώρισε έναντι των Audi Q3 και Cupra Formentor VZ5. Το Kia EV2 απέσπασε το τρίτο βραβείο «Golden Steering Wheel», στην κατηγορία «Καλύτερο Αυτοκίνητο κάτω των 30.000 ευρώ».

Για την ανάδειξη των νικητών, η ομάδα αξιολόγησε όλα τα οχήματα σε τρεις κατηγορίες τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή εκκίνησης, τον βασικό εξοπλισμό, τις εγγυήσεις, τα προαιρετικά χαρακτηριστικά και την οδηγική εμπειρία.

«Αυτή η τριπλή νίκη στα βραβεία “Golden Steering Wheel 2026” αποτελεί μεγάλη τιμή για την Kia και μια σπουδαία αναγνώριση των προσπαθειών και των επιτευγμάτων ολόκληρης της ομάδας μας», δήλωσε ο Ho Sung Song, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia, κατά την παρουσία του στην τελετή απονομής. «Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η Kia διεύρυνε τη γκάμα της με αρκετά πρωτοποριακά μοντέλα και σήμερα διαθέτει μία από τις ευρύτερες και νεότερες σειρές προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου».

Η φετινή κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από 23 μέλη, περιλάμβανε τον εννέα φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ράλι Sébastien Ogier, την πρώην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Πρωταθλήτρια Ράλι Isolde Holderied, τον νεαρό οδηγό αγώνων David Schumacher, τον θρύλο του τένις Boris Becker, τον πρώην παρουσιαστή ειδήσεων Jan Hofer, καθώς και άλλες γνωστές ευρωπαϊκές προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης.

Στην πίστα αγώνων DEKRA-Lausitzring, τα μέλη της επιτροπής είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα μοντέλα που προκρίθηκαν στον τελικό. Εκτός από την οδήγηση , την άνεση, την ευκολία χρήσης, την ποιότητα και την πρακτικότητα στην καθημερινότητα, στα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονταν επίσης η βιωσιμότητα και η σχέση αξίας-τιμής.

«Το γεγονός ότι η Kia επικράτησε σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων και τιμών, με μοντέλα τόσο αμιγώς ηλεκτρικά, όσο και βενζινοκίνητα, αποδεικνύει ότι η μάρκα προσφέρει το καλύτερο συνολικό πακέτο σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών», δήλωσε ο Robin Hornig, αρχισυντάκτης του AUTO BILD.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των βραβείων «Golden Steering Wheel» θα δημοσιευθούν στο τεύχος 46/2026 της «BILD am SONNTAG» και στο τεύχος 46/2026 του «AUTO BILD».

Ξεχωριστή σχεδίαση με προηγμένη τεχνολογία και πρακτικότητα στην καθημερινότητα

Η Kia έχει μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον συγκεκριμένο θεσμό. Μαζί με τα φετινά μοντέλα, συνολικά οκτώ αυτοκίνητα της μάρκας έχουν πλέον τιμηθεί με το βραβείο «Golden Steering Wheel». Οι προηγούμενες διακρίσεις αφορούν τα XCeed (2019, «Καλύτερο Αυτοκίνητο κάτω των 35.000 ευρώ»), Sorento (2020, κατηγορία «Μεγάλα SUV»), Niro EV (2022, κατηγορία «Compact SUV»), EV9 (2023, κατηγορία «Οικογενειακά Αυτοκίνητα») και EV3 (2024, «Καλύτερο Αυτοκίνητο κάτω των 40.000 ευρώ»).

«Τρία βραβεία Golden Steering Wheel σε τρεις εντελώς διαφορετικές κατηγορίες αναδεικνύουν τη δυναμική και την ποικιλομορφία της γκάμας προϊόντων της Kia στην Ευρώπη», δήλωσε ο Soohang Chang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe.

«Τα EV2, EV5 και K4 Sportswagon απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες πελατών, ωστόσο μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία: ξεχωριστή σχεδίαση, χρήσιμη τεχνολογία και πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το EV2, το οποίο εξελίχθηκε, σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη αναγνώριση στη Γερμανία έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις διαφορετικές ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, καθώς η κινητικότητα εξελίσσεται».

Το Kia EV2, που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2026, αποτελεί το εισαγωγικό ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας. Το SUV κατηγορίας B, με μήκος 4,06 μέτρα, εξελίχθηκε ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Kia στη Ζιλίνα της Σλοβακίας.

Σε επίπεδο τεχνολογίας και συνδεσιμότητας, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα μεγαλύτερα μοντέλα της οικογένειας. Διαθέτει εντυπωσιακή και σύγχρονη εμφάνιση, ενώ συνδυάζει συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις με ένα ευρύχωρο εσωτερικό. Η πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση ενισχύεται από τα συρόμενα πίσω καθίσματα και τον χώρο αποσκευών χωρητικότητας έως 403 λίτρων, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού. Με αυτονομία έως 453 χιλιόμετρα, προσφέρει μία από τις μεγαλύτερες αυτονομίες στην κατηγορία του.

Το K4 Sportswagon, που λανσαρίστηκε τον Μάιο του 2026, ξεχωρίζει όχι μόνο για τη δυναμική και εντυπωσιακή σχεδίασή του, αλλά και για τις ολοκληρωμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας που προσφέρει στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού, αυτές περιλαμβάνουν ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (AI), υπηρεσίες μετάδοσης βίντεο, Wi-Fi hotspot, ψηφιακό κλειδί αυτοκινήτου και Head-Up Display.

Εξίσου εντυπωσιακοί είναι οι χώροι του, με μήκος σχεδόν 4,70 μέτρα, τόσο στην ευρύχωρη καμπίνα επιβατών, όσο και στον χώρο αποσκευών των 604 λίτρων. Η γκάμα περιλαμβάνει ευέλικτους υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες ισχύος από 85 έως 132 kW (115 έως 180 PS). Το K4 Sportswagon επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει έως τα 210 χλμ./ώρα.

Το compact SUV EV5, που λανσαρίστηκε τον Δεκέμβριο του 2025, ενσαρκώνει με τη δυναμική και γεωμετρική σιλουέτα του τη χαρακτηριστική σχεδιαστική φιλοσοφία «Opposites United», η οποία έχει αποσπάσει πολλαπλές διακρίσεις.

Το καινοτόμο εσωτερικό του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, μήκους 4,61 μέτρων, προσφέρει εξαιρετική ευρυχωρία, ενώ ο ιδιαίτερα ευέλικτος χώρος αποσκευών δημιουργεί μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης μήκους δύο μέτρων, όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα.

Όπως όλα τα νέα μοντέλα Kia στην Ευρώπη, έτσι και τα EV2, K4 Sportswagon και EV5 καλύπτονται από την εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών της Kia. Για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ισχύει επιπλέον εγγύηση μπαταρίας 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων.

«Αυτές οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια μεγάλη ποικιλία ιδιαίτερα ελκυστικών επιλογών σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων και τους τύπους συστημάτων κίνησης. Το γεγονός ότι κατακτήσαμε το βραβείο “Golden Steering Wheel” σε τρεις ιδιαίτερα σημαντικές και έντονα ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για εμάς», δήλωσε ο Ho Sung Song.

Η γκάμα επιβατικών αυτοκινήτων της Kia περιλαμβάνει 14 μοντέλα, μεταξύ των οποίων έξι αμιγώς ηλεκτρικά, από το compact EV2 έως το μεγάλο SUV EV9. Πέντε από αυτά τα ηλεκτρικά μοντέλα – EV3, EV4, EV5, EV6 και EV9 – διατίθενται επίσης σε ξεχωριστές εκδόσεις GT.

Τα υπόλοιπα οκτώ μοντέλα προσφέρονται με υβριδικά, plug-in hybrid, πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα σύνολα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από το αυτοκίνητο πόλης Picanto έως το Sportage.