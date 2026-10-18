Ένα σοβαρό ατύχημα με πρωταγωνίστρια μία Porsche 911 GT3 RS σημειώθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, κατά τη διάρκεια του event Racetrack Experience. Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τη στιγμή που το γερμανικό supercar χάνει τον έλεγχο, προσκρούει με μεγάλη δύναμη στις προστατευτικές μπαριέρες και ανατρέπεται.

Το περιστατικό συνέβη σε στροφή πριν από τη μεγάλη ευθεία της πίστας. Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποίησε το Flash.gr, η Porsche εκτρέπεται από την πορεία της και ακολουθεί η σφοδρή πρόσκρουση στις προστατευτικές μπάρες. Το αυτοκίνητο ανατρέπεται, ενώ η εικόνα του μετά το ατύχημα αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Σφοδρή πρόσκρουση Porsche GT3 RS σε track day στις Σέρρες – Βγήκαν αλώβητοι οι δύο επιβαίνοντες

https://t.co/xBtYWuQb6L https://t.co/UpNEmEmtr1 — Flash.gr (@flashgrofficial) October 17, 2026



Το σημαντικότερο – Οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς

Παρά τη μεγάλη έκταση των ζημιών, η εξέλιξη για τους δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο αυτοκίνητο ήταν ευτυχώς διαφορετική από την εικόνα του διαλυμένου αμαξώματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ο οδηγός, υπήκοος Βουλγαρίας, και η σύζυγός του κατάφεραν να βγουν από την Porsche χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Τι γνωρίζουμε για τα αίτια του ατυχήματος

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Δεν έχει γίνει γνωστή ούτε η ταχύτητα με την οποία κινούνταν η Porsche τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Porsche 911 GT3 RS: Ένα αυτοκίνητο με αγωνιστικό προσανατολισμό

Η Porsche 911 GT3 RS είναι μία από τις πιο ακραίες εκδόσεις της 911, με σχεδιασμό και τεχνολογία που δίνουν προτεραιότητα στις επιδόσεις μέσα στην πίστα. Στη συγκεκριμένη γενιά, ο ατμοσφαιρικός εξακύλινδρος κινητήρας boxer των 4 λίτρων αποδίδει 525 ίππους, ενώ το αμάξωμα διαθέτει εκτεταμένες αεροδυναμικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και η χαρακτηριστική μεγάλη πίσω αεροτομή. Πρόκειται για ένα μοντέλο σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και ακρίβειας στην οδήγηση, απαιτώντας παράλληλα από τον οδηγό να προσαρμόζει τις κινήσεις του στις συνθήκες της πίστας.