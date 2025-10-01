Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Έτοιμη να… ρίξει “βόμβα” στην αγορά των SUV η Mazda, καθώς ανακοίνωσε το παγκόσμιο λανσάρισμα ενός μοντέλου που εκτινάσσει την έννοια Value For Money, σε πρωτόγνωρα επίπεδα.

Ο λόγος για το Mazda ΕΖ-60, το οποίο θα έρθει και στην Ευρώπη με την ονομασία CX-6e, φέρνοντας 225 εξηλεκτρισμένα άλογα και hi-tech καμπίνα στην τιμή των 14.300 ευρώ. Το αυτοκίνητο είναι τόσο πλήρες που όταν παρουσιάστηκε τον Απρίλιο, η Mazda εξασφάλισε 10.060 προπαραγγελίες μέσα σε δύο ημέρες. Τώρα η εταιρία δηλώνει έτοιμη να το λανσάρει σε όλες τις μεγάλες αγορές του κόσμου.

Ο σχεδιασμός του νέου EV εμπνέεται από το περσινό concept Arata και, ενώ είναι ξεκάθαρα αναγνωρίσιμο ως Mazda, φαίνεται πολύ πιο επιθετικό από οποιοδήποτε άλλο SUV αυτή τη στιγμή στη γκάμα της μάρκας. Το χαρακτηριστικό σχήμα της μάσκας έχει διατηρηθεί, αν και το μπροστινό άκρο διαθέτει πλέον λεπτά LED DRL και μια λωρίδα LED που τρέχει κάτω από την faux γρίλια. Το σήμα είναι επίσης φωτιζόμενο.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το EZ-60 έχει μήκος 4.850χλστ. πλάτος 1.935χλστ. και ύψος 1.620χλστ. ενώ το μεταξόνιό του εκτείνεται 2.902χλστ.

Κατασκευασμένο στη σπονδυλωτή πλατφόρμα EPA1 (χρησιμοποιείται επίσης από το Deepal S07 της Changan), το EZ-60 θα διατίθεται τόσο σε εκδόσεις αμιγώς EV όσο και σε εκδόσεις extended range (όπου ο βενζινοκινητήρας φορτίζει εν κινήσει την μπαταρία).

Προχωρώντας στο εσωτερικό, η μεγαλύτερη έκπληξη είναι το ταμπλό. Το EZ-60 διαθέτει μια τεράστια οθόνη 5K 26,5 ιντσών που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό. Σε αντίθεση με άλλες παραλλαγές που συνδυάζουν πολλές οθόνες κάτω από ένα μόνο τζάμι, αυτό είναι ένα ενιαίο πλαίσιο χωρίς διακοπές. Παράλληλα υπάρχει επίσης μια οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας 100 ιντσών (AR-HUD) που προβάλλει βασικές πληροφορίες οδήγησης στο παρμπρίζ.

Θα είναι διαθέσιμο ως αμιγώς ηλεκτρικό και ως range extender. Στην πρώτη περίπτωση διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 255 ίππων που κινεί τον πίσω άξονα και μπαταρία χωρητικότητας 77,94 kWh που υπόσχεται αυτονομία έως και 600 χλμ. Στην δεύτερη, ένας τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός 1.500άρης κινητήρας φορτίζει την μπαταρία των 31.7kWh και το αυτοκίνητο κινείται επίσης μόνο από τον ηλεκτροκινητήρα.

Στην Κίνα η αρχική τιμή του νέου EZ-60 EREV, στη βασική έκδοση είναι μόλις 119.900 γουάν, δηλαδή περίπου 14.300 ευρώ. Μένει να δούμε σε τι τιμή θα έρθει στην Ευρώπη.