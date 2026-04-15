Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Με ένα εντελώς νέο χαρτοφυλάκιο μικρών και compact ηλεκτρικών μοντέλων, σχεδιασμένων στην Ευρώπη και για την Ευρώπη, η VW κάνει σαφές ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα, αλλά το πεδίο όπου οι βασικές αρετές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αποκτούν νέα, ακόμη πιο ουσιαστική έκφραση.

Την αρχή μιας νέας εποχής, της στρατηγικής True Volkswagen σηματοδοτούν τα νέα μοντέλα ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTI και ID.3 GTI. ( Τα ID. Polo, ID. Cross, ID.3 Neo, ID. Polo GTI, ID.3 GTI – concept vehicles βρίσκονται στην τελική μορφή παραγωγής και δεν διατίθενται ακόμη προς πώληση).

Οι Γερμανοί κάνουν focus στην ηλεκτροκίνηση και προβάλουν την ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την τεχνολογία, το σχεδιασμό και την προσιτότητα. Και αυτή είναι η επιτυχία. Να μπορεί ο πελάτης να πλησιάσει πιο εύκολα ένα μοντέλο. Εκτός από τα παραπάνω αξία έχει και η ισχυρή σχέση αξίας/τιμής σε κάθε νέο μοντέλο.

Η νέα αυτή προσέγγιση εκφράζεται με τρόπο άμεσο και απτό. Τα νέα μοντέλα ID. προσφέρουν ποιότητα, αξία, λειτουργικότητα, ευρυχωρία και τεχνολογίες ανώτερων κατηγοριών, ενισχύοντας ουσιαστικά το ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας.

Το ID. Polo θα διατίθεται στη γερμανική αγορά με τιμή εκκίνησης από 24.995 ευρώ, στοιχείο που αναδεικνύει με σαφήνεια τον προσανατολισμό της Volkswagen σε μια ηλεκτροκίνηση προσιτή και ρεαλιστική για περισσότερους ανθρώπους.

Παράλληλα, τα νέα μοντέλα ID. είναι τα πρώτα Volkswagen που ενσωματώνουν τη νέα, καθαρή σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive, ενώ η τεχνολογική βάση MEB και οι συνέργειες του Brand Group Core δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ηλεκτρικά οχήματα υψηλής ποιότητας, χωρίς συμβιβασμούς στον χαρακτήρα ή στη χρηστικότητα.

Η Αφετηρία

Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής True Volkswagen τέθηκε ένα κρίσιμο ερώτημα: τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά τη Volkswagen ξεχωριστή; Η απάντηση βρίσκεται στις ίδιες τις βασικές αρετές της μάρκας. Εδώ και δεκαετίες, η Volkswagen αποτελεί τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης και μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, χάρη στο εύρος της γκάμας της, στα υψηλά πρότυπα ποιότητας, στην τεχνική της τεχνογνωσία, στον διαχρονικό και καθαρό σχεδιασμό, καθώς και στην εργονομία και την ευκολία χειρισμού.

Το μυστικό αυτής της επιτυχίας είναι ότι η Volkswagen εξελίσσει διαρκώς τις βασικές σειρές προϊόντων της από γενιά σε γενιά, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και διατηρώντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας. Παράλληλα, η ισχυρή αναγνωρισιμότητα του σχεδιασμού και τα εμβληματικά ονόματα, όπως Polo, Golf και Passat έχουν δημιουργήσει έναν σταθερό και διαχρονικό συναισθηματικό δεσμό με τα προϊόντα. Στην ίδια λογική, νέα μοντέλα σε διαφορετικά segments, από το up! έως το Touareg, ενίσχυσαν με την πάροδο των ετών τη δημόσια εικόνα της μάρκας. Την ίδια στιγμή, ονομασίες όπως GTE, GTI, TDI και R έχουν προσδώσει στη Volkswagen ξεχωριστή ταυτότητα, εκφράζοντας είτε τον ορθολογισμό είτε τη χαρά της οδήγησης.

True Volkswagen – τρεις βασικοί άξονες:

Η στρατηγική True Volkswagen στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι το Aspiration, δηλαδή η ξεκάθαρη επιδίωξη της Volkswagen να βρίσκεται στην κορυφή των κατασκευαστών μαζικής παραγωγής. Η μάρκα θέτει ως στόχο να αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο και να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στην αγορά, αλλά και στις συγκριτικές δοκιμές των διεθνών μέσων. Για δεκαετίες, η Volkswagen εκδημοκράτισε την κινητικότητα μέσα από αξιόπιστα μοντέλα, τεχνολογική πρόοδο, ακριβή οδηγικά χαρακτηριστικά και υψηλή ποιότητα. Με την ίδια φιλοδοξία επιδιώκει σήμερα να καταστήσει και την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, πιο ανταγωνιστική και πιο παρούσα στην καθημερινότητα περισσότερων ανθρώπων από ποτέ.

Ο δεύτερος άξονας είναι το Excitement, δηλαδή η ελκυστικότητα σε κάθε κατηγορία. Ένα Volkswagen πρέπει να συναρπάζει και να το πετυχαίνει μέσα από τεχνική αρτιότητα, καθαρό σχεδιασμό, premium αίσθηση, ευρύχωρο εσωτερικό και υλικά υψηλής ποιότητας. Ο εξοπλισμός, η ευχρηστία, η εμφάνιση και η συνολική εμπειρία συνθέτουν μια αυθεντική εμπειρία Volkswagen. Τα νέα μοντέλα εκφράζουν τη σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive, αποδεικνύοντας ότι η μάρκα γνωρίζει πώς να εξελίσσει διαχρονικά το DNA της και να το μεταφέρει με καθαρότητα στη νέα εποχή.

Ο τρίτος άξονας αφορά τα Modular toolkits, δηλαδή την τεχνική βάση αυτής της νέας δυναμικής. Η αρθρωτή πλατφόρμα ηλεκτρικής κίνησης MEB αποτελεί το θεμέλιο της στρατηγικής, με τη νέα MEB+ να κάνει το ντεμπούτο της στα ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo. Η τεχνολογική αυτή βάση επιτρέπει στη Volkswagen να ενσωματώνει σε μικρότερες κατηγορίες χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα συναντούσε κανείς σε ανώτερα segments. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επόμενη γενιά του Connected Travel Assist, το οποίο για πρώτη φορά θα μπορεί να ακινητοποιεί αυτόματα το όχημα σε κόκκινο φανάρι. Τα ID. Polo, ID. Cross και ID.3 Neo θα είναι τα πρώτα μοντέλα Volkswagen που θα εξοπλιστούν με το συγκεκριμένο σύστημα.

Η νέα στρατηγική μεταφράζεται άμεσα σε καλύτερο προϊόν. Τα ID. Polo, ID. Polo GTI, ID. Cross, ID.3 Neo και ID.3 GTI θα πραγματοποιήσουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους μέσα στο 2026, ενώ η Volkswagen θα παρουσιάσει μέσα στην ίδια χρονιά και το νέο ID.4, ενισχύοντας παράλληλα τη μεσαία κατηγορία. Το 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο: το Golf GTI συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας. Την ίδια στιγμή, η επετειακή αυτή χρονιά θα σηματοδοτήσει και το ντεμπούτο των πρώτων αμιγώς ηλεκτρικών GTI της μάρκας, του νέου ID. Polo GTI και του νέου ID.3 GTI. Το νέο ID. Polo GTI θα λανσαριστεί πρώτο, στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ το νέο ID.3 GTI θα ακολουθήσει το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Καίριο ρόλο στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής παίζει το Brand Group Core, μέσα από τη συντονισμένη αξιοποίηση συνεργειών σε επίπεδο εξέλιξης, παραγωγής, προμηθειών και οικονομικών. Σε συνεργασία με τις μάρκες Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Skoda και SEAT/CUPRA δημιουργείται μια νέα γενιά προσιτών, υψηλής ποιότητας και σαφώς διαφοροποιημένων ηλεκτρικών οχημάτων πάνω στην κοινή αρχιτεκτονική MEB+. Η λογική είναι σαφής: περισσότερη τεχνολογία, καλύτερη κλιμάκωση, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και πρόσβαση σε χαρακτηριστικά ανώτερων segments, χωρίς απώλεια ταυτότητας.