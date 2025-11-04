Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Είσαι μέσα στο sport αυτοκίνητο σου και πλησιάζεις ένα τούνελ. Σχεδόν αυτόματα κλείνεις το ραδιόφωνο, κατεβάζεις τα παράθυρα, πατάς τη λειτουργία Sport και απολαμβάνεις τον κινητήρα να στροφάρει στα κόκκινα ενώ η εξάτμιση παίζει την καλύτερη μελωδία. Αυτή είναι μία εμπειρία που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη στην καρδιά ενός petrolhead και που ποτέ κανένα ηλεκτρικό δεν θα καταφέρει να ισοφαρίσει.

Τι θα λέγατε όμως, αντί να ψάχνετε τα τούνελ και να τα κάνετε όλα εσείς, να τα ανιχνεύει η Porsche σας και να ¨ετοιμάζει” το μοντέλο;

Οι Γερμανοί κατέθεσαν στις 23 Οκτωβρίου μία πατέντα με την ονομασία “Porsche Tunnel Mode” η οποία κάνει ακριβώς το παραπάνω. Θα χρησιμοποιεί κάμερες και οπτική αναγνώριση, όχι χάρτες GPS, και μόλις το αυτοκίνητο πλησιάσει σε μια σήραγγα, θα σας δώσει τη δυνατότητα να επιλέξετε όχι μία αλλά δύο λειτουργίες σήραγγας.

Η πρώτη θα κατεβάσει όλα τα παράθυρα του αυτοκινήτου, θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία σπορ του αυτοκινήτου και θα κατεβάσει μία ταχύτητα για να ανέβουν οι στροφές. Τι συμβαίνει όμως εάν δεν έχετε όρεξη να ακούσετε την δυνατή ηχώ εντός του τούνελ; Η δεύτερη επιλογή ανεβάζει τα παράθυρα και χρησιμοποιεί τα ηχεία για ενεργή ακύρωση του ήχου.

Αν έχετε κάμπριο, το αυτοκίνητο θα μπορούσε να σας ειδοποιήσει πριν από τη σήραγγα να κατεβάσετε την οροφή και να αυξήσει τη θερμοκρασία του κλιματιστικού αν κάνει λίγο κρύο, ώστε να μην σας παγώσουν τα ανοιχτά παράθυρά σας.

Και ναι, η πατέντα περιλαμβάνει και τα ηλεκτρικά οχήματα, στα οποία θα δυναμώνει τον τεχνητά παραγόμενο ήχο.