Όταν ακούμε Lamborghini, το μυαλό πηγαίνει αυτομάτως σε εξωφρενικές επιδόσεις, πανίσχυρους κινητήρες και αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν για να εντυπωσιάζουν. Από τη Miura και την Countach μέχρι τη σημερινή Revuelto, η ιταλική εταιρεία έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην ταχύτητα. Υπήρξαν, όμως, και ορισμένες εξαιρέσεις. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι η Urraco P111, μια σπάνια έκδοση που έμεινε στην ιστορία για τις σχετικά χαμηλές επιδόσεις της.

Η ιστορία της Urraco ξεκίνησε το 1970, όταν παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τορίνο. Σχεδιασμένη από τον Marcello Gandini για λογαριασμό της Bertone, ήταν ένα μικρότερο και πιο προσιτό μοντέλο σε σχέση με τις μεγάλες V12 Lamborghini. Διέθετε διάταξη 2+2 θέσεων, κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο και στόχευε σε μοντέλα όπως η Porsche 911 και η Ferrari Dino.

Η έκδοση P250 χρησιμοποιούσε έναν V8 κινητήρα 2,5 λίτρων, ο οποίος στην ευρωπαϊκή του μορφή απέδιδε περίπου 220 άλογα. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρωνόταν σε περίπου 6,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα έφτανε τα 240 χλμ./ώρα. Για τα δεδομένα της εποχής, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα αξιόλογο σπορ αυτοκίνητο.

Οι αμερικανικές προδιαγραφές της αφαίρεσαν σχεδόν 40 ίππους

Τα πράγματα άλλαξαν όταν η Lamborghini αποφάσισε να διαθέσει την Urraco στην αγορά των ΗΠΑ. Για να συμμορφωθεί με τις αυστηρότερες τότε απαιτήσεις ασφαλείας και εκπομπών ρύπων, η εταιρεία αναγκάστηκε να προχωρήσει σε σημαντικές τροποποιήσεις.

Η αμερικανική έκδοση απέκτησε μεγαλύτερους προφυλακτήρες απορρόφησης ενέργειας, ενώ το σύστημα τροφοδοσίας άλλαξε, με τα καρμπυρατέρ Weber να δίνουν τη θέση τους σε Solex. Οι παρεμβάσεις αυτές επηρέασαν σημαντικά την απόδοση του V8, η ισχύς του οποίου περιορίστηκε περίπου στους 175-ίππους.

Το αποτέλεσμα ήταν η Urraco P111, γνωστή και ως P250 Tipo 111. Με σχεδόν 40 λιγότερους ίππους από την ευρωπαϊκή P250, η αμερικανική εκδοχή χρειαζόταν περίπου 10,5 δευτερόλεπτα για να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα. Για μια Lamborghini, οι αριθμοί αυτοί ήταν μάλλον απογοητευτικοί, ειδικά όταν η ευρωπαϊκή έκδοση ήταν αισθητά ταχύτερη. Μάλιστα, η τελική ταχύτητα της P111 έφτανε μόλις τα 225χλμ./ώρα.

Μόλις 21 αυτοκίνητα βγήκαν από το εργοστάσιο

Η Urraco P111 δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για τις επιδόσεις της, αλλά και για τη σπανιότητά της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες καταγραφές, κατασκευάστηκαν μόλις 21 αυτοκίνητα της συγκεκριμένης έκδοσης για την αμερικανική αγορά. Η εμπορική πορεία της Urraco συνολικά δεν ήταν εύκολη. Η πετρελαϊκή κρίση, τα οικονομικά προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο η Lamborghini δεν βοήθησαν την προσπάθεια καθιέρωσης ενός πιο προσιτού μοντέλου. Παρά τις αδυναμίες της, η Urraco παραμένει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας.