Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Καμπανάκι κινδύνου χτυπούν οι εταιρείες κατασκευής και τοποθέτησης φορτιστών για ηλεκτρικά οχήματα, μιας και οι κλοπές έχουν αυξηθεί ανησυχητικά. Σύμφωνα και με το BBC, παρόλο που δεν δίνονται ακριβή στοιχεία, τονίζεται πως από το 2023 οι κλοπές καλωδίων και άλλων υλικών από δημόσιους φορτιστές EV στην Αγγλία, διπλασιάστηκαν το 2024, ενώ φέτος κοντεύουν να τριπλασιαστούν. Να τονίσουμε πως η συγκεκριμένη χώρα έχει μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών, καθώς εκτός από τα Ι.Χ., έχει προωθήσει την ηλεκτροκίνηση σε μεγάλο βαθμό και στα επαγγελματικά οχήματα.

Οι περισσότεροι ταχυφορτιστές DC έχουν χάλκινα καλώδια που περνούν μέσα από αυτά τα χοντρά καλώδια, και ο χαλκός είναι αρκετά ακριβός. Οι κλέφτες το γνωρίζουν αυτό, και κυρίως τις νυχτερινές ώρες “χτυπούν” σαν συμμορία. Μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις για απόπειρες κλοπών ακόμα και από ιδιωτικούς φορτιστές κατοικιών. Πάντως, ακόμα και εάν η κλοπή δεν ολοκληρωθεί, η ζημιά που συνήθως γίνεται σε καλώδιο και υποδοχή από το βίαιο τράβηγμά τους, είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά κοστοβόρα.

Οι Εταιρείες στην αντεπίθεση

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εταιρείες όπως η Electrify America, η ChargePoint και η Tesla έχουν βελτιώσει την ασφάλειά τους προσθέτοντας περισσότερες κάμερες, συνεργαζόμενες με κέντρα ανακύκλωσης και χρησιμοποιώντας ειδικά καλύμματα καλωδίων, που είναι είτε πιο δύσκολο να κοπούν, είτε πιο δύσκολο να πωληθούν.

Στην Αγγλία, εταιρείες φορτιστών αρχίζουν να τοποθετούν GPS στα καλώδια βοηθώντας τις αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίζουν τους κλέφτες πιο εύκολα. Το σύστημα θα στέλνει ειδοποιήσεις στην εταιρεία εάν τα καλώδια εγκαταλείψουν μια προκαθορισμένη γεωγραφικά τοποθεσία, με το GPS να ενημερώνει την τοποθεσία τους κάθε τρία δευτερόλεπτα.

«Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία GPS, θέτουμε νέα πρότυπα για το πώς ο κλάδος μπορεί να αποτρέψει τους εγκληματίες, να προστατεύσει τις υποδομές και να υποστηρίξει τις αρχές επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της InstaVolt, Delvin Lane. «Η κλοπή καλωδίων αποτελεί μια αυξανόμενη πρόκληση για τον κλάδο μας, απειλώντας την εμπιστοσύνη των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων και υπονομεύοντας τις επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης».