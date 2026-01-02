Τα περισσότερα πανάκριβα hypercars, τις μέρες του χιονιά είναι συνήθως κλεισμένα σε ειδικά γκαράζ που τα διατηρούν σε άριστη κατάσταση. Ο CEO όμως της Bugatti, Rimac, όχι μόνο πήρε την Tourbillon εν μέσω χιονιά, αλλά την δοκίμασε μέχρι που την… κόλλησε (ευτυχώς υπάρχουν και τα φτυάρια).

Το πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο σύνολο, χρησιμοποιείται για τις τελευταίες δοκιμές πριν την έναρξη παραγωγής του μοντέλου και καταγράφηκε να δοκιμάζεται σε πραγματικές χειμερινές συνθήκες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημόσιο οδικό δίκτυο στην περιοχή της Κροατίας, κοντά στις εγκαταστάσεις της Bugatti Rimac, με τον ίδιο τον CEO να ανεβάζει τις… χειμερινές περιπέτειες του στο instagram.

Το υβριδικό σύνολο της Tourbillon

Πρόκειται για ένα κινητήρα 8,3 λίτρων που ανεβάζει τις στροφές του στις 9.500 σ.α.λ. και αποδίδει 1.000 ίππους χωρίς turbo, ενώ ζυγίζει μόλις 250 κιλά. Υπάρχει επίσης ροπή 900 Nm, αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει το άλλο μισό του συστήματος κίνησης της Tourbillon, το υβριδικό. Ένας μπροστινός ηλεκτρονικός άξονας φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ ένας τρίτος κινητήρας είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος για να βοηθά στην κίνηση των πίσω τροχών. Ένα πακέτο μπαταριών 25 kWh που είναι τοποθετημένο στο κέντρο παρέχει ενέργεια, προσθέτοντας 800 ίππους. Η συνδυασμένη ισχύς είναι 1.800 ίπποι και εφόσον τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 έχουν αρκετή πρόσφυση, η Tourbillon θα φτάσει τα 100χλμ./ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα. Με τέρμα γκάζι, τα 200χλμ./ώρα επιτυγχάνονται σε περίπου 5 δευτερόλεπτα. Τα 300χλμ./ώρα φτάνουν σε μόλις 10 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα των 380χλμ./ώρα έρχεται σε λιγότερο από 25 δευτερόλεπτα, εκτός αν έχετε εγκαταστήσει το ειδικό Speed Key η οποία ανεβάζει την τελική ταχύτητα στα 444χλμ./ώρα.

Σημειώνεται ότι σε αυτό το στάδιο εξέλιξης του μοντέλου -Verified Prototype 1 (VP1)- τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργούν με δοκιμαστικούς αλγορίθμους, με βασικό στόχο τη συλλογή δεδομένων και όχι τη βέλτιστη καθημερινή χρηστικότητα σε ακραίες συνθήκες. Επιπλέον, το αεροδυναμικό setup και η ρύθμιση της ανάρτησης έχουν σχεδιαστεί πρωτίστως για σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες και όχι για κίνηση σε χαμηλής πρόσφυσης επιφάνειες.

Έτσι, δεν ήταν τόσο αναπάντεχο που τελικά στο πολύ χιόνι της Κροατίας, που φτάνει τους 20-25 πόντους στο δρόμο, η Tourbillon κόλλησε. Ευτυχώς υπήρχαν φτυάρια, χάρη στα οποία το μοντέλο ξεκόλλησε και συνέχισε τις δοκιμές του.

Η Bugatti έχει επιβεβαιώσει ότι οι δοκιμές της Tourbillon, περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών, από ακραία ζέστη μέχρι χαμηλές θερμοκρασίες, με στόχο τη χαρτογράφηση της συμπεριφοράς, της λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, της αντοχής των υλικών και της αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών πριν την έναρξη της περιορισμένης παραγωγής. Το όχημα θα περάσει τη γραμμή παραγωγής 250 φορές, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στα μέσα του 2026.