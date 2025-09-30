Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ford τερματίζει δεκαετίες παράδοσης στα hot hatch, αποσύροντας το Focus ST. Και επίσημα πλέον, το τελευταίο αυτοκίνητο βγήκε από τη γραμμή συναρμολόγησης στο εργοστάσιο του Saarlouis στη Γερμανία την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Βέβαια να θυμίσουμε πως η παραγωγή του κανονικού Focus θα συνεχιστεί μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι παραγγελίες για το Focus ST έκλεισαν πριν από μήνες, οπότε η απόφαση ήταν παρμένη εδώ και αρκετό καιρό. Η κατάργησή του έρχεται μόλις δύο χρόνια αφότου η Ford διέκοψε την παραγωγή του μικρότερου Fiesta ST. Μάλιστα, το 2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος Jim Farley υπερασπίστηκε την κατάργηση των hatchback, λέγοντας ότι δεν είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα συγκριτικά με το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής τους, παρά το γεγονός ότι «αγαπήθηκαν από εκατομμύρια πελάτες».

Η κατηγορία των hot hach που εξαφανίζεται σταδιακά

Όπως όλα δείχνουν, η κατάργηση του Focus ST έρχεται να θυμίσει πως τα hot hatch είναι μία αγαπημένη κατηγορία που… “σκοτώνει” η Ε.Ε. με αιτιολογία τους ρύπους. Πρόσφατα είπαμε αντίο στο Honda Civic Type R λόγω αυστηρότερων κανονισμών εκπομπών ρύπων. Τα i20 N και i30 N της Hyundai έχουν “κοπεί” από την Ευρώπη προ πολλού, ενώ αυτοκίνητα όπως το Peugeot 308 GTi είναι μακρινές αναμνήσεις. Αυτό σημαίνει πως οι επιλογές για όσους θέλουν ένα τέτοιο σύνολο, πλέον περιορίζονται στα Polo GTI και Golf GTI/R, Cupra Leon και Audi S3, Toyota GR Yaris και AMG A-35 και 45.

Αλλά με το Euro 7 να πλησιάζει και το 2035 να σηματοδοτεί το πιθανό τέλος των νέων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, τα hot hatch με κινητήρα βενζίνης είναι μια κατηγορία που πεθαίνει.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να κατευθύνουν τους λάτρεις προς ηλεκτρικές εναλλακτικές λύσεις όπως τα VW ID.3 GTX και Peugeot E-208 GTi, αλλά είναι ασφαλές να πούμε ότι οι ένδοξες μέρες των hot hatch έχουν περάσει προ πολλού.

Όσο για το εργοστάσιο στο Saarlouis, θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι το τέλος του 2032. Αν και η παραγωγή αυτοκινήτων θα σταματήσει σύντομα, οι 1.000 θέσεις εργασίας θα παραμείνουν καθώς πιθανότατα θα κατασκευαστούν νέα σύνολα.