Ο Όμιλος VW ξεκινά την επόμενη φάση δοκιμών στο Βόλφσμπουργκ με το αυτόνομο ερευνητικό του όχημα Gen.Urban1. Μετά από εντατικές δοκιμές, το Gen.Urban μπορεί πλέον να οδηγείται αυτόνομα σε πραγματική αστική κυκλοφορία συλλέγοντας σημαντικές πληροφορίες.

Το ερευνητικό όχημα στοχεύει να διερευνήσει πώς οι επιβάτες βιώνουν την οδήγηση σε ένα αυτόνομο όχημα που δεν έχει παραδοσιακό τιμόνι ή πεντάλ, αλλά και ποιες απαιτήσεις δημιουργεί αυτό για μελλοντικές ιδέες οχημάτων.

Μια διεπιστημονική ομάδα από την Volkswagen Group Innovation, συμπεριλαμβανομένων σχεδιαστών, ειδικών σε ανθρώπινους παράγοντες, μηχανικών λογισμικού και ειδικών υλικών, συλλέγει ολοκληρωμένα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση των χρηστών με το Gen.Urban. Αυτά τα ευρήματα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μελλοντικών εννοιών εσωτερικού χώρου και εμπειρίας χρήστη (UX) σε όλες τις μάρκες του Ομίλου.

Βασικά ερωτήματα που καθοδηγούν την έρευνα περιλαμβάνουν:

Πώς περνούν οι άνθρωποι τον χρόνο τους σε ένα αυτόνομο όχημα;

Ποια ψηφιακά χαρακτηριστικά υποστηρίζουν καλύτερα την εργασία, την ψυχαγωγία ή τη χαλάρωση;

Πώς θα πρέπει να σχεδιάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του οχήματος και των επιβατών, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους ή παιδιά;

Αισθάνονται οι άνθρωποι άνετα;

Το Gen.Urban προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης ακόμη και πριν ξεκινήσει το ταξίδι

Ακόμα και πριν από την αναχώρηση, οι επιβάτες μπορούν να προσαρμόσουν τις προτιμήσεις τους – μέσω εφαρμογής ή απευθείας στο όχημα – από τη θερμοκρασία της καμπίνας μέχρι τον φωτισμό περιβάλλοντος. Κατά την είσοδο, το Gen.Urban υποδέχεται τον επιβάτη και το κάθισμα προσαρμόζεται αυτόματα στην επιθυμητή θέση. Επιπλέον, το ψηφιακό εσωτερικό του οχήματος μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές προτιμήσεις χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η ευρεία μπροστινή οθόνη με τις πληροφορίες, το φως και τον ήχο προσαρμόζεται στη συνέχεια σε ένα ατομικό θέμα.

Το Gen.Urban έχει σχεδιαστεί χωρίς παραδοσιακό τιμόνι ή πεντάλ. Ο συμμετέχων στη δοκιμή κάθεται στη θέση του οδηγού, ενώ ένας εκπαιδευμένος οδηγός ασφαλείας παρακολουθεί το όχημα από τη θέση του συνοδηγού. Εάν είναι απαραίτητο, ο οδηγός ασφαλείας μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας έναν ειδικά σχεδιασμένο πίνακα ελέγχου με joystick. Η τρέχουσα φάση δοκιμών περιλαμβάνει αρχικά υπαλλήλους του Volkswagen Group.

Δοκιμαστική διαδρομή στην περιοχή της πόλης του Βόλφσμπουργκ με ρεαλιστικά σενάρια κυκλοφορίας

Το σημείο εκκίνησης της δοκιμαστικής διαδρομής είναι ο χώρος στάθμευσης επισκεπτών στο κτήριο των κεντρικών γραφείων. Από εκεί, η σχεδόν δέκα χιλιομέτρων κυκλική διαδρομή διασχίζει την περιοχή της πόλης του Βόλφσμπουργκ, περνώντας από την πύλη του εργοστασίου Sandkamp, ​​τις οδούς Saar και Lessing, την πλατεία Brandenburger, την οδό Breslauer, την οδό Grauhorststraße και τέλος επιστρέφοντας μέσω της οδού Heinrich-Nordhoff. Διασταυρώσεις με φανάρια, κυκλικούς κόμβους, τρέχοντα εργοτάξια, κατοικημένες περιοχές, βιομηχανικά τμήματα και πιθανώς κυκλοφοριακή συμφόρηση: η διαδρομή επιλέγεται ώστε να αντιστοιχεί στις τυπικές προκλήσεις της αστικής κυκλοφορίας, με κάθε δοκιμαστική οδήγηση να διαρκεί περίπου 20 λεπτά.