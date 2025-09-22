Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σε ένα κόσμο γεμάτο από SUV και πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα πόλης, η γαλλική εταιρία Cixi προσφέρει κάτι το διαφορετικό. Το Vigoz.

Το Vigoz είναι πιο κοντά στο πνεύμα των μικρών αστικών οχημάτων όπως τα Citroën Ami, Fiat Topolino και Microlino. Με μέγιστη ταχύτητα 120 χλμ./ώρα, παίρνει έγκριση για κυκλοφορία σε όλους τους δημόσιους δρόμους και αυτοκινητόδρομους στη Γαλλία και, ανάλογα με την τοπική γραφειοκρατία, και σε άλλες αγορές.

Στην καρδιά του τρίτροχου βρίσκεται το σύστημα πεταλαρίσματος χωρίς αλυσίδα, το οποίο επιτρέπει στον αναβάτη (ή … οδηγό) να επηρεάζει την επιτάχυνση ή το φρενάρισμα με τα πόδια του με πιο φυσικό τρόπο. Η αντίσταση του πεντάλ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει με τις προτιμήσεις του, προσφέροντας ελαφριά προσπάθεια ή μια πιο απαιτητική προπόνηση.

Φυσικά, υπάρχει υποβοήθηση από έναν ηλεκτροκινητήρα, με μια μπαταρία 22 kWh τοποθετημένη στο δάπεδο που επιτρέπει αυτονομία περίπου 160 χλμ. Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση αναγεννητικής πέδησης και η περισσότερη κίνηση στο πεντάλ μπορούν να το βοηθήσουν να προχωρήσει περισσότερο. Μια πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 6 ώρες από μια τυπική οικιακή πρίζα.

Το Vigoz έχει δύο τροχούς μπροστά, και έναν τροχό πίσω, με ενεργό μηχανισμό κλίσης για βελτιωμένο χειρισμό. Ένα πλήρως κλειστό αμάξωμα διατηρεί τα πράγματα αεροδυναμικά, παρέχοντας παράλληλα προστασία από τις καιρικές συνθήκες, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φωτισμό LED, υαλοκαθαριστήρες και δύο πλευρικές πόρτες. Στο πίσω μέρος, ένας ανοιχτός χώρος αποσκευών με ιμάντες προσφέρει χώρο για μικρά φορτία.

Στο εσωτερικό, θα βρείτε χώρο για έναν οδηγό και έναν επιβάτη. Και τα δύο καθίσματα είναι εξοπλισμένα με ζώνες τριών σημείων και υπάρχουν βάσεις Isofix στο πίσω μέρος για παιδικό κάθισμα. Αντί για τιμόνι, το Vigoz μένει στο DNA του ποδηλάτου του και χρησιμοποιεί τιμόνι με ενσωματωμένα φρένα.

Σύμφωνα με την Cixi, το Vigoz είναι κατασκευασμένο για να διαρκεί τουλάχιστον 15 χρόνια πριν ανακυκλωθεί και απορριφθεί. Αυτό καθίσταται δυνατό χάρη στο στιβαρό πλαίσιο, τα αντικαταστάσιμα πάνελ αμαξώματος, τα προσβάσιμα εξαρτήματα για επισκευές και, παραδόξως, τις ασύρματες ενημερώσεις.

Με συνδρομή και όχι αγορά

Το Vigoz δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς αγορά. Η Cixi πρέπει ακόμη να κατασκευάσει ένα λειτουργικό πρωτότυπο με σχεδιασμό έτοιμο για παραγωγή πριν ξεκινήσει η κατασκευή του στη Γαλλία. Όταν τελικά κυκλοφορήσει, η κυριότητά του δεν θα αποτελεί επιλογή, καθώς το Vigoz θα προσφέρεται μόνο με συνδρομή, με τις τιμές να ορίζονται μόλις επιβεβαιωθεί το κόστος παραγωγής.