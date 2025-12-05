Ο Luca di Montezemolo έχει χαρακτηριστεί ως το δεύτερο καλύτερο πράγμα που συνέβη στη Ferrari μετά τον Έντσο. Διορισμένος πρόεδρος τον Νοέμβριο του 1991 από τον Τζιάνι Ανιέλι, τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Έντσο Φεράρι, έθεσε ως προσωπικό στόχο να επαναφέρει τη δόξα της Ferrari.

Ο Έντσο τον αγαπούσε απόλυτα και ήταν μάλιστα αυτός που τον κάλεσε να γίνει προσωπικός του βοηθός πριν τον στείλει να γίνει αθλητικός διευθυντής της La Scuderia.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της ιταλικής φίρμας, εθεάθη σε δρόμο της Βρετανίας να υπογράφει την προσωπική Ferrari F355 GTS κάποιου θαυμαστή, με τα σχόλια να συμφωνούν πως αυτή η κίνηση του, διπλασίασε αυτόματα την αξία του.

Αλλά αυτό που τράβηξε την προσοχή όλων ήταν το ρολόι που φορούσε: Ήταν ένα Casio των 20 ευρώ στον καρπό του άντρα που μπορούσε να αντέξει οικονομικά οποιοδήποτε ρολόι εκεί έξω. Το ρολόι που είναι δεμένο στον καρπό του Luca di Montezemolo φαίνεται να είναι ένα Casio Quartz, ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα που έχει κυκλοφορήσει η εταιρεία.



Δεν υπάρχει χρυσός, διαμάντια, εξελιγμένος μηχανισμός και τίποτα φανταχτερό. Απλή λειτουργικότητα και αντοχή.

Ο Montezemolo περιγράφεται ως ο άνθρωπος που μετέτρεπε οτιδήποτε άγγιζε σε χρυσό στη Ferrari, είτε επρόκειτο για αυτοκίνητα δρόμου είτε για αγωνιστικά αυτοκίνητα. Με καθαρή αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2025, ο πρώην πρόεδρος της Ferrari μπορούσε να αντέξει οικονομικά σχεδόν οποιοδήποτε ρολόι εκεί έξω. Όμως ένα ρολόι είτε 20 ευρώ είτε 200.000 ευρώ, λέει την ίδια ώρα.

Πηγή: Autoevolution.com