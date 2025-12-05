Η Kia γιορτάζει την 80ή επέτειό της με μια νέα έκθεση στην πλατεία Kia Vision στο Γιόνγκιν της Νότιας Κορέας και αντί για τούρτα, έχει το υπέροχο Vision Meta Turismo. Ένα concept car που δείχνει πόσο μακριά έχει φτάσει η φίρμα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά παράλληλα μάς δείχνει την σχεδιαστική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά μοντέλα.

Μοιάζει θα λέγαμε με διαστημόπλοιο σε ρόδες που επιστρέφει από το μέλλον. Το αμάξωμα έχει πολλές γωνίες, που συμπληρώνονται από λεπτές φωτεινές λωρίδες και στα δύο άκρα. Παράλληλα, παραλείπει την πίσω πόρτα, αλλά πριν σκεφτείτε το πρακτικό κομμάτι, έχετε στο μυαλό σας πως πρόκειται για μία απλή ιδέα. Έναν καμβά για να “πατήσουν” οι σχεδιαστές των μελλοντικών μοντέλων.

Η Kia το χαρακτηρίζει “όραμα για τη νέα εποχή κινητικότητας” και λέει ότι παραπέμπει στα αυτοκίνητα GT της δεκαετίας του 1960, χωρίς όμως να παραθέτει τεχνικές προδιαγραφές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται σαφώς για ένα ηλεκτρικό όχημα που υπόσχεται δυναμική οδηγική απόδοση.

Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα θυμίζει σαλόνι. Ένα τιμόνι σε σχήμα D με τετράγωνα κουμπιά βρίσκεται μπροστά από μια μικροσκοπική ορθογώνια οθόνη, και πιο πίσω, ο πίνακας οργάνων είναι Head-up display που εκτείνεται σε όλο το παρμπρίζ.

Το υποβραχιόνιο του οδηγού τελειώνει σε ένα joystick που μοιάζει με λαβή μαχητικού και πιθανώς ενσωματώνει διάφορα χειριστήρια, όπως έναν επιλογέα λειτουργίας οδήγησης. Η απουσία κολόνων Β είναι και τα πολλά μικρά γυάλινα πάνελ που πλημμυρίζουν την καμπίνα με φως.

Η αυτοκινητοβιομηχανία λέει ότι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Vision Meta Turismo θα έρθουν σύντομα, αλλά δεν έχει δεσμευτεί ακόμη για έκδοση παραγωγής.