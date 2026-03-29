Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Σε περιοχές με ακραίες καιρικές συνθήκες δοκιμάστηκαν πρόσφατα οχήματα του Ομίλου Volkswagen. Η κοινοπραξία «Rivian and Volkswagen Group Technologies» (RV Tech) ολοκλήρωσε με επιτυχία τις χειμερινές δοκιμές της νέας αρχιτεκτονικής για την πρώτη γενιά οχημάτων που καθορίζονται από λογισμικό Software-Defined Vehicle (SDVs), επιβεβαιώνοντας στην πράξη την τεχνολογική κατεύθυνση του Ομίλου Volkswagen.

Για αρκετούς μήνες, δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Phoenix (ΗΠΑ) και στο Arjeplog (Σουηδία), όπου κοινές ομάδες από Volkswagen, Audi, Scout και RV Tech αξιολόγησαν διεξοδικά τη λειτουργία και την απόδοση των ηλεκτρονικών και του λογισμικού.

Ο Oliver Blume, CEO του Ομίλου Volkswagen, δήλωσε: «Επιταχύνουμε προς το μέλλον. Η επιτυχής ολοκλήρωση των χειμερινών δοκιμών αποδεικνύει την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία εξελίσσουμε τις τεχνολογίες μας. Ο στόχος μας είναι σαφής: να δημιουργούμε προϊόντα που θέτουν νέα πρότυπα και ενθουσιάζουν τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουμε τη δυναμική του Ομίλου και την πορεία μας προς τον ρόλο του παγκόσμιου τεχνολογικού ηγέτη στην αυτοκίνηση.»

Δοκιμασμένη αξιοπιστία σε ακραίες συνθήκες

Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Στην Arizona, οι ομάδες ολοκλήρωσαν βασικές λειτουργίες λογισμικού και προετοίμασαν τα οχήματα για τις δοκιμές στην Ευρώπη. Στη Σουηδία, τα συστήματα δοκιμάστηκαν σε ακραίες συνθήκες, με χιόνι και πάγο, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και την αξιοπιστία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ hardware και software σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως η τετρακίνηση, ο έλεγχος πρόσφυσης και η συνολική οδηγική συμπεριφορά. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητα των over-the-air (OTA) αναβαθμίσεων, που επιτρέπουν τη συνεχή εξέλιξη του οχήματος μετά την αγορά.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες δοκιμές και κύκλοι αξιολόγησης, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος επιβεβαιώθηκε και από δοκιμές έγκρισης σε Γερμανία και Σουηδία, με τη συμμετοχή των ομάδων εξέλιξης των μαρκών.

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η νέα αρχιτεκτονική λειτουργεί αξιόπιστα ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών μοντέλων του Ομίλου. Η αρχιτεκτονική αυτή θα ενσωματωθεί σε ηλεκτρικά οχήματα του Ομίλου Volkswagen στις αγορές του δυτικού ημισφαιρίου, προσφέροντας προηγμένες δυνατότητες αυτοματοποιημένης οδήγησης και εξελιγμένα συστήματα infotainment, τα οποία θα αναβαθμίζονται διαρκώς μέσω OTA ενημερώσεων.

Επένδυση στην τεχνογνωσία λογισμικού

Παράλληλα, ο Όμιλος Volkswagen ενισχύει συστηματικά τις δυνατότητές του στον τομέα του λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτό, η Volkswagen δρομολογεί από τον Μάιο ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, στο οποίο εξειδικευμένοι μηχανικοί θα εργαστούν για αρκετούς μήνες σε εγκαταστάσεις της RV Tech, όπως στο Palo Alto. Με την επιστροφή τους στο Wolfsburg, θα λειτουργούν ως εσωτερικοί experts, μεταφέροντας τεχνογνωσία και επιταχύνοντας την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών στα μελλοντικά μοντέλα. Αντίστοιχα προγράμματα προετοιμάζουν και οι Audi και Porsche.