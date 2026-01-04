Υπάρχουν δύο πακέτα που αφορούν την προωθητική ενέργεια της Volkswagen και αφορούν τις εκδόσεις Life και Style. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η προωθητική ενέργεια παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και έχει ως εξής:

  • Το Amarok Life προσφέρεται με έκπτωση 2.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
  • Το Amarok Style προσφέρεται με έκπτωση 3.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Υπάρχει επαρκές απόθεμα άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων, και η ελληνική εταιρεία που αντιπροσωπεύει τα VW παρατείνει το πρόγραμμα με τις προσφορές, ειδικά για το Amarok που  συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και κορυφαία άνεση, αποδεικνύοντας ότι ένα pick-up μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα ως αξιόπιστο εργαλείο δουλειάς, και ως σύγχρονο σύμβολο lifestyle. Είτε σε απαιτητικές off-road διαδρομές, είτε στο αστικό περιβάλλον, ξεχωρίζει για την οδηγική του απόλαυση και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών που αντικρίζει ο οδηγός, ο οποίος παρέχει όλες τις βασικές οδηγικές λειτουργίες, ενώ προσφέρει και λειτουργίες customization (ο οδηγός επιλέγει ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται). Λίγο πιο δίπλα είναι η εντυπωσιακή έγχρωμη κάθετη οθόνη αφής 12,3 ιντσών του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, που αποτελεί το κέντρο ελέγχου του οχήματος (Android Auto/ Apple CarPlay), προβάλλοντας στοιχεία με κρυστάλλινη καθαρότητα, όπως η εικόνα από την κάμερα 360 μοιρών.

Η διεθνής αναγνώριση επιβεβαιώνει την υπεροχή του, καθώς το Amarok έχει κατακτήσει για τρίτη φορά το International Pick-up Award, αναδεικνυόμενο ως το Κορυφαίο Pick-up 2024-2025. Παράλληλα, η γκάμα του εμπλουτίζεται με το νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό, το οποίο αντικαθιστά το Mid Blue μεταλλικό, προσφέροντας μια ακόμη πιο δυναμική και σύγχρονη αισθητική.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

