Μια παραδοχή που αποτυπώνει τη δύσκολη εξίσωση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έκανε η Volkswagen, αναγνωρίζοντας επισήμως ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητά της αποφέρουν σήμερα μικρότερα κέρδη από τα αντίστοιχα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η δήλωση περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το πρώτο εννεάμηνο του 2026 και προέρχεται από τον οικονομικό διευθυντή και επιχειρησιακό διευθυντή της Volkswagen, Arno Antlitz.

«Η εμπορική επιτυχία των ηλεκτρικών μας οχημάτων ασκεί πρόσθετη πίεση στα κέρδη μας, καθώς αυτή τη στιγμή κερδίζουμε λιγότερα από τα ηλεκτρικά οχήματα σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παραδοσιακοί κατασκευαστές.

Κέρδη 71 εκατ. ευρώ σε εννέα μήνες αλλά με σημαντικό αστερίσκο

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Volkswagen αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο όμιλος. Τα έσοδα για το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 διαμορφώθηκαν σε 233,4 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση του λειτουργικού αποτελέσματος. Αυτό περιορίστηκε στα 71 εκατ. ευρώ, έναντι 5,4 δισ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο της προηγούμενης χρονιάς.

Ωστόσο, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση για αυτά τα νούμερα, καθώς η συγκεκριμένη εικόνα επηρεάστηκε από έκτακτες επιβαρύνσεις ύψους 8,7 δισ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως επιβαρύνσεις που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία στην Κίνα και την αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων. Εάν εξαιρεθούν οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις, το λειτουργικό αποτέλεσμα του ομίλου διαμορφώνεται στα 8,8 δισ. ευρώ, με λειτουργικό περιθώριο κέρδους 3,8%.

Ο Antlitz δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για το συγκεκριμένο ποσοστό, επισημαίνοντας: «Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ εσόδων από πωλήσεις, λιγότερα από 4 ευρώ απομένουν ως λειτουργικό κέρδος. Αυτό δεν είναι αρκετό μακροπρόθεσμα».

Τα ηλεκτρικά κερδίζουν παραγγελίες, αλλά πιέζουν τα περιθώρια

Το παράδοξο για τη Volkswagen είναι ότι η ηλεκτρική της γκάμα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη, χωρίς αυτό να μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη αύξηση των κερδών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιστοιχούσαν περίπου στο 40% των συνολικών παραγγελιών που εκκρεμούσαν στην Ευρώπη στο τέλος Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι παραγγελίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκαν κατά 39% στο πρώτο εννεάμηνο του έτους.

Ιδιαίτερα θετική είναι η υποδοχή της νέας οικογένειας ηλεκτρικών μοντέλων πόλης του ομίλου, η οποία περιλαμβάνει τα Volkswagen ID. Polo και ID. Cross, το Cupra Raval και το Škoda Epiq. Οι τέσσερις προτάσεις είχαν συγκεντρώσει συνολικά περίπου 150.000 παραγγελίες.

Η πρόκληση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου το κόστος κατασκευής και η τελική τιμή πώλησης παίζουν καθοριστικό ρόλο. Το ID. EVERY1, το οποίο προορίζεται να αποτελέσει την ηλεκτρική πρόταση εισόδου της Volkswagen με τιμή εκκίνησης περίπου 20.000 ευρώ, έχει προγραμματιστεί να περάσει στην παραγωγή το 2027.

Κίνα, δασμοί και ανταγωνισμός επιβαρύνουν την εικόνα

Η Volkswagen αναφέρει ως βασικές προκλήσεις τη συρρίκνωση της κινεζικής αγοράς, την αυξανόμενη πίεση στις τιμές στην Ευρώπη και τους αμερικανικούς δασμούς. Η Κίνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη αγορά για τους παραδοσιακούς κατασκευαστές, καθώς οι τοπικές εταιρείες έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους, προσφέροντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ανταγωνιστικές τιμές και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Την ίδια στιγμή, οι δασμοί στις ΗΠΑ αυξάνουν το κόστος και δυσκολεύουν την προσπάθεια βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους.

Ο όμιλος παρέδωσε περίπου 5,9 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, αριθμό μειωμένο κατά περίπου 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία πωλήσεων που περιλαμβάνονται στην οικονομική ανακοίνωση. Στα αμιγώς ηλεκτρικά, οι παγκόσμιες παραδόσεις έφτασαν τις 678.700 μονάδες, μειωμένες κατά 5,4%. Η Ευρώπη, πάντως, κινήθηκε ανοδικά, με τις παραδόσεις ηλεκτρικών να αυξάνονται κατά 12,1%.