Μια από τις μεγαλύτερες αναβαθμίσεις λογισμικού που έχουν γίνει ποτέ στην αυτοκινητοβιομηχανία ξεκίνησε η Volvo, επηρεάζοντας περίπου 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως μέσω ενημέρωσης “over-the-air”. Η αναβάθμιση αφορά οχήματα σε 85 χώρες, φέρνοντας ένα νέο περιβάλλον χρήσης για την κεντρική οθόνη, που ονομάζεται Volvo Car UX.

Ποια Volvo θα αναβαθμιστούν χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν συνεργείο;

Η ενημέρωση αφορά μοντέλα που διαθέτουν το σύστημα Google built-in και έχουν κατασκευαστεί από το 2020 και μετά. Στη λίστα λοιπόν περιλαμβάνονται τα: C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country και XC90. Η εγκατάσταση θα γίνει δωρεάν μέσω OTA (over-the-air), χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη σε συνεργείο, αρκεί το αυτοκίνητο να διαθέτει ενεργή σύνδεση δεδομένων.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη νέα σχεδίαση της κεντρικής οθόνης, με στόχο πιο εύκολη και γρήγορη χρήση. Πλέον, οι πιο συχνές λειτουργίες, όπως πλοήγηση, μουσική και τηλέφωνο, εμφανίζονται πλέον απευθείας στην αρχική οθόνη, μειώνοντας τον αριθμό των «πατημάτων» που χρειάζονται για πρόσβαση σε αυτές.

Παράλληλα το σύστημα αποκτά πιο γρήγορη απόκριση, εισάγεται contextual bar που εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εφαρμογές, ενώ προετοιμάζεται και η ενσωμάτωση νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης της Google στο μέλλον.

Η μεγαλύτερη OTA αναβάθμιση της Volvo

Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη over-the-air ενημέρωση στην ιστορία της Volvo, δείχνοντας τη στρατηγική της μάρκας να βελτιώνει τα αυτοκίνητα ακόμη και μετά την αγορά τους μέσω λογισμικού.