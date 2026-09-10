Η Volvo ανανεώνει σημαντικά τη σειρά 40, με τα XC40, EX40 και EC40 να αποκτούν αναβαθμίσεις σε σχεδίαση, τεχνολογία, infotainment και συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην εμφάνιση. Η σουηδική μάρκα αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία χρήσης, προσθέτοντας νέα τεχνολογία και αισθητήρες, ενώ παράλληλα ενισχύει τις δυνατότητες των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού.

Νέα εμφάνιση με διαφορετική φωτεινή «υπογραφή»

Η πιο εμφανής αλλαγή εντοπίζεται στο εμπρός μέρος, όπου τα μοντέλα της σειράς 40 αποκτούν μια νέα εκδοχή των χαρακτηριστικών φωτιστικών σωμάτων Thor’s Hammer Matrix LED. Η ανανεωμένη σχεδίαση συνδυάζεται με νέα μάσκα, επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα, καπό και εμπρός φτερά, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και δυναμική εκδοχή της χαρακτηριστικής σχεδιαστικής φιλοσοφίας της Volvo.

Στο πίσω μέρος, τα XC40 και EX40 αποκτούν νέα LED φωτιστικά σώματα, αναβαθμισμένη πόρτα χώρου αποσκευών και νέο προφυλακτήρα. Το EC40 διατηρεί τη δική του χαρακτηριστική σχεδίαση στο πίσω τμήμα. Το XC40 προσφέρεται πλέον και με νέες ζάντες 18, 19 και 20 ιντσών με diamond-cut φινίρισμα.

Μεγαλύτερη οθόνη και… Gemini

Στο εσωτερικό, η σημαντικότερη αλλαγή είναι η νέα, μεγαλύτερη και υψηλότερης ευκρίνειας οθόνη 11,2 ιντσών, η οποία φέρνει βασικές λειτουργίες με λιγότερα αγγίγματα, ώστε ο οδηγός να μπορεί να χειρίζεται ευκολότερα τις διαθέσιμες λειτουργίες κατά την οδήγηση. Ξεχωρίζει επίσης η ενσωμάτωση του Google Gemini, του νέου AI βοηθού της Google. Ο οδηγός μπορεί να αλληλεπιδρά μαζί του με φυσικό τρόπο, ζητώντας μεταξύ άλλων βοήθεια για τον προγραμματισμό διαδρομών, την εύρεση στάσεων και τη διαχείριση μηνυμάτων.

Παράλληλα, η Volvo έχει δώσει έμφαση στην πρακτικότητα της καμπίνας, με αναβαθμισμένο ασύρματο φορτιστή κινητού, νέες επιλογές επενδύσεων και διακοσμητικών στοιχείων. Για πρώτη φορά στο XC40 προσφέρεται η δερμάτινη επένδυση Arianne Cardamom, σε συνδυασμό με διακοσμητικά στοιχεία από ξύλο Brown Ash. Διαθέσιμες είναι επίσης επιλογές Black Ash και αλουμινίου.

Η Volvo αναβαθμίζει σημαντικά και το τεχνολογικό υπόβαθρο των μοντέλων, με μια νέα πλατφόρμα λογισμικού και αισθητήρων

Στα αυτοκίνητα προστίθενται νέα εμπρός και πλευρικά ραντάρ, νέα εμπρός κάμερα, νέα πίσω γωνιακά ραντάρ, 12 νέοι αισθητήρες υπερήχων και νέες κάμερες για το παρκάρισμα. Τα αναβαθμισμένα συστήματα μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό ή, όταν απαιτείται, να παρέμβουν για την αποφυγή ή τον περιορισμό μιας σύγκρουσης, μέσω λειτουργιών όπως το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και η αυτόματη υποβοήθηση διεύθυνσης σε περίπτωση κινδύνου.

Νέα είναι και η λειτουργία Door Opening Alert, η οποία προειδοποιεί τους επιβάτες εάν υπάρχει κίνδυνος να ανοίξουν την πόρτα μπροστά από διερχόμενο ποδηλάτη ή άλλο χρήστη του δρόμου. Ακόμη, η προαιρετική κάμερα 360 μοιρών αναβαθμίζεται και πλέον προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση, διευκολύνοντας το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε χαμηλές ταχύτητες.

Έως 584 χιλιόμετρα αυτονομίας

Το EX40 προσφέρει αυτονομία έως 575 χιλιόμετρα, ενώ το EC40 φτάνει έως τα 584 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις WLTP. Παράλληλα, τα XC40, EX40 και EC40 μπορούν να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου, καθώς η Volvo συνεχίζει να προσφέρει over-the-air ενημερώσεις, μέσω των οποίων προστίθενται νέα χαρακτηριστικά και αναβαθμίσεις λογισμικού.

Οι παραγγελίες για τη νέα σειρά 40, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Black Edition, ανοίγουν από σήμερα σε επιλεγμένες αγορές, ενώ η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στο φθινόπωρο.