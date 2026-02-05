Ο επικεφαλής της Volvo Cars, Håkan Samuelsson, προκάλεσε αίσθηση δηλώνοντας πρόσφατα ότι μέσα στα επόμενα πέντε περίπου χρόνια, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα είναι πιθανότατα φθηνότερα στην αγορά, από αντίστοιχα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στη Στοκχόλμη, ο Samuelsson τόνισε ότι η διαφορά κόστους ανάμεσα σε EV και σε αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης μικραίνει γρήγορα και ότι η Volvo ήδη βλέπει το μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό της μοντέλο (2027 EX60) να εφαρμόζει τεχνικές παραγωγής που μειώνουν σημαντικά το κόστος κατασκευής. Αν και σήμερα τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να έχουν υψηλότερη αρχική τιμή αγοράς σε σύγκριση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα, ο ίδιος εμφανίζεται πεπεισμένος ότι αυτό είναι ένα «προσωρινό φαινόμενο».

Τι οδηγεί τη μείωση τιμών των EV

Ένας από τους βασικούς μοχλούς πίεσης στην πτώση της τιμής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι το ειδικά διαμορφωμένο κόστος μπαταριών, που αποτελεί το πιο ακριβό τμήμα ενός EV. Καθώς οι τεχνολογίες και οι χημείες μπαταριών (όπως οι πιο φθηνές LFP) εξαπλώνονται και γίνεται ευρύτερη παραγωγή, το συνολικό κόστος παραγωγής αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Επιπρόσθετα, η Volvo χρησιμοποιεί νέες μεθόδους στην παραγωγή, όπως η ενσωμάτωση των κυψελών της μπαταρίας απευθείας στο αμάξωμα του αυτοκινήτου, εξοικονομώντας υλικά και χρόνος συναρμολόγησης, κάτι που επίσης συμβάλλει στη μείωση του τελικού κόστους. Παρότι δεν υπάρχει ακόμα απόλυτη ομοφωνία για το πότε ακριβώς θα επέλθει αυτή η ισορροπία στις τιμές, πολλές αναλύσεις και προβλέψεις δείχνουν ότι η εξίσωση EV vs βενζινοκίνητου στην τιμή μπορεί να συμβεί γύρω στο 2030 ή και λίγο νωρίτερα, ανάλογα με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και την παραγωγή μπαταριών.

Σε αντίθεση με την αρχική της δέσμευση να γίνει μια εντελώς ηλεκτρική μάρκα μέχρι το 2030, η Volvo έχει αναθεωρήσει τους στόχους της, επιτρέποντας την παρουσία υβριδικών μοντέλων στην γκάμα της και δίνοντας έμφαση στη προσιτότητα των EV παρά στην υποχρεωτική αποχώρηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η εταιρεία τονίζει ότι τα ηλεκτρικά της οχήματα είναι ήδη κερδοφόρα παρά το υψηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τα βενζινοκίνητα, και ότι η αύξηση της παραγωγής και οι νέες διαδικασίες συναρμολόγησης θα συνεχίσουν να σπρώχνουν τις τιμές προς τα κάτω.

Τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή

Για τον απλό οδηγό, η προοπτική αυτή είναι σημαντική, καθώς οδηγεί σε μια πραγματική ενίσχυση της προσβασιμότητας των EV στην ευρεία αγορά. Όχι μόνο όσον αφορά στο συνολικό κόστος χρήσης (φόροι, καύσιμα, συντήρηση), αλλά και στο ίδιο το αρχικό κόστος αγοράς. Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενδέχεται να γίνουν πιο οικονομικά από την πρώτη κιόλας μέρα αγοράς σε σχέση με τα παραδοσιακά βενζινοκίνητα, επαναπροσδιορίζοντας την αγορά αυτοκινήτου σε όλο τον κόσμο.