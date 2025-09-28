Την ιδέα για το Volvo drive experience την είχε η Volvo Βελμάρ και για αυτό οργάνωσε σε τέσσερα διαφορετικά καταστήματά της τέσσερις εκδηλώσεις σε τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες.

Σκοπός των εκδηλώσεων αυτών είναι να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για την ασφαλή οδήγηση, την τεχνολογία και τις καινοτομίες των σουηδικών αυτοκίνητων.

Οι οδηγοί θα έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν τα επόμενης γενιάς μοντέλα και να ανακαλύψουν τα καθημερινά πλεονεκτήματα της οδήγησης ενός αυτοκινήτου Volvo. Οι επιδόσεις, η διαισθητική τεχνολογία και η μελετημένη σχεδίαση εκφράζουν μία σύγχρονη αντίληψη για τις μετακινήσεις. Τα αυτοκίνητα της Volvo διακρίνονται για την ευφυή τεχνολογία, την ασφάλεια και τη σκανδιναβική κομψότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι διατεθειμένοι να κάνουν το μεγάλο άλμα στην ηλεκτροκίνηση θα μπορούν να ενημερωθούν σωστά για τις δυνατότητες των αυτοκινήτων. Θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την μοναδική εμπειρία οδήγησης των παρακάτω μοντέλων: EX30, EX30 Cross Country, EX40, EC40, EX90, XC40, XC60 και XC90 και να απολαύσουν την ασύγκριτη ασφάλεια, πολυτέλεια, άνεση, καινοτομία και τεχνολογία αιχμής όπως και την κορυφαία εξυπηρέτηση της Volvo Βελμάρ στους μοναδικής αισθητικής χώρους, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα της Volvo.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Volvo Drive Experience στα καταστήματα της Volvo Βελμάρ:

Γέρακας ( Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), Τ.Κ. 15344, τηλ.: 210 6607000) από την 1 – 6 Οκτωβρίου

Λ. Μαραθώνος 175, (έξοδος 15 από Αττική Οδό), Τ.Κ. 15344, τηλ.: 210 6607000) από την Αργυρούπολη ( Λ.Βουλιαγμένης 576, Τ.Κ. 164 51, τηλ.: 210 9982800) από τις 13 – 18 Οκτωβρίου

Λ.Βουλιαγμένης 576, Τ.Κ. 164 51, τηλ.: 210 9982800) από τις Ν. Ερυθραία ( 18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14671, τηλ.: 211 1063000) από τις 3 – 10 Νοεμβρίου

18ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ. 14671, τηλ.: 211 1063000) από τις Ηράκλειο Κρήτης (Οδός Ρ’, Αρ.1, ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Τ.Κ. 71601, τηλ.: 2810 305083 – 2810 305000) από τις 17 – 24 Νοεμβρίου

Η Βελμάρ, είναι μέλος του Ομίλου Autohellas, ως επίσημος διανομέας και επισκευαστής αυτοκινήτων Volvo, με 4 σημεία εξυπηρέτησης στην Αττική και στην Κρήτη (Αργυρούπολη, Ερυθραία, Γέρακα και Ηράκλειο Κρήτης), προσφέρει μία ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας εμπειρία στους πελάτες της Volvo, με στόχο και φιλοδοξία να καλύπτει άρτια τις ανάγκες των πελατών της και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την απόκτηση και την απόλαυση ενός καινούργιου Volvo.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόταση για την απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού Volvo με την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo με όφελος έως 7.000€ και επιπλέον επιδότηση 3.000€ από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», όπου η επιδότηση Volvo είναι ανεξάρτητη του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.