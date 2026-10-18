Ένα καθοριστικό βήμα για το μέλλον της αυτοκίνησης πραγματοποιεί η Volvo Cars, ανακοινώνοντας την επέκταση της επιτυχημένης δεκαετούς συνεργασίας της με τον τεχνολογικό κολοσσό της NVIDIA. Στόχος της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας είναι να «ξεκλειδώσει» πρωτόγνωρα επίπεδα ασφάλειας στα μελλοντικά της μοντέλα, καθιστώντας την πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση μια ασφαλή καθημερινή πραγματικότητα.

Η τεχνολογία, που έχει ως οδηγό την πρωτοποριακή τεχνογνωσία ασφαλείας της Volvo Cars και υποστηρίζεται από την αρχιτεκτονική υπολογιστών και τον αισθητήρα Hyperion της NVIDIA, θα δώσει στα μελλοντικά αυτοκίνητα Volvo τη δυνατότητα να πλοηγούνται με ασφάλεια σε σύνθετα πραγματικά περιβάλλοντα, από «πόρτα σε πόρτα». Αυτό συμπεριλαμβάνει κάθε συνθήκη, από αυτοκινητόδρομους και πυκνή κυκλοφορία πόλης μέχρι σενάρια στάθμευσης.

Η Volvo Cars θα συνδυάσει τα κορυφαία στον κλάδο συστήματα ασφαλείας αυτοκινήτων και την τεχνογνωσία της στην έρευνα και εξέλιξη με τις τεχνολογίες AI και επιταχυνόμενης υπολογιστικής της NVIDIA. Αυτές περιλαμβάνουν την αρχιτεκτονική υπολογιστών και τον αισθητήρα Hyperion, το λειτουργικό σύστημα Halos και το λογισμικό οδήγησης Alpamayo Stack.

Από κοινού, οι δύο εταιρείες θα ανεβάσουν τον πήχη στην ασφάλεια αυτοκινήτων που υποστηρίζεται από AI, κάνοντας συγχρόνως την οδήγηση πιο εύκολη και αβίαστη για τους πελάτες, με βαθμιαία εφαρμογή των επιπέδων αυτοματοποιημένης οδήγησης «eyes-off» και «mind-off».

H συνεργασία των δύο εταιριών ξεκίνησε το 2017. Η Volvo Cars φέρνει τις πιο προηγμένες υπολογιστικές δυνατότητες στον κλάδο στη νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων της και αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη στα αυτοκίνητα που καθορίζονται από το λογισμικό.

Η Volvo Cars παρέχει έρευνα σχεδόν ενός αιώνα για την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες, καθώς και την ανθρωποκεντρική τεχνολογία της για την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Φιλοδοξία είναι να θεσπιστεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την αυτοματοποιημένη οδήγηση που θα είναι ασφαλής, εύκολη και θα αξίζει την εμπιστοσύνη των πελατών.

Η τεχνολογία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά σε ένα μοντέλο Volvo επόμενης γενιάς, ως τμήμα της μεγαλύτερης προϊoντικής επέκτασης στην ιστορία της εταιρείας που ανακοινώθηκε πρόσφατα.