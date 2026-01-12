Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Όσοι έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν και φορτιστές στα σπίτια τους η στα γραφεία τους. Οπότε το άγχος της αυτονομίας είναι ελεγχόμενο.

Όσοι πάλι ταξιδεύουν έχουν εξοικειωθεί με τις μεγάλες στάσεις στους σταθμούς ανεφοδιασμού και δεν παραπονιούνται.

Όμως υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη μερίδα υποψηφίων αγοραστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που την τελευταία στιγμή φέρνουν μπροστά τους το πρόβλημα με την αναμονή στις εθνικές οδούς προκειμένου να φορτίσουν τις μπαταρίες τους και αυτό αρκεί για να αναβάλουν την αγορά.

Τώρα φαίνεται ότι η Volvo βάζει τέλος στο άγχος της αυτονομίας με το καινούργιο EX60. Οι μηχανικοί της Volvo Cars έχουν βελτιστοποιήσει την αυτονομία του για οδήγηση σε πραγματικές συνθήκες και με τους ρυθμούς που θέλει να κινείται κάθε οδηγός.

Το κλειδί για αυτή την κορυφαία στην κατηγορία αυτονομία είναι η SPA3, η πιο προηγμένη μέχρι σήμερα, αρχιτεκτονική ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Volvo Cars.

Αυτή αποτελεί τη βάση του EX60. Η SPA3 ξεκλειδώνει τη μέγιστη αποδοτικότητα σε σημαντικά συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο και επιτρέπει στην εταιρεία να πετύχει ηλεκτρική αυτονομία αντίστοιχη αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες.

Το EX60 έχει μεγάλη αυτονομία σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Και έχει ταυτόχρονα και πολύ γρήγορη φόρτιση. Η ενσωμάτωση της μπαταρίας απευθείας μέσα στη δομή του αυτοκινήτου, με τη χρήση τεχνολογίας cell-to-body, και οι εσωτερικά εξελιγμένοι ηλεκτροκινητήρες καθιστούν το EX60 πιο αποδοτικό ενεργειακά και μειώνουν το υπερβάλλον βάρος. Η νέα σχεδίαση των κυψελών της μπαταρίας του EX60 αποτελεί έναν καλά μελετημένο συνδυασμό ενεργειακής πυκνότητας και παροχής ισχύος, αυξάνοντας περαιτέρω την αυτονομία.

Η ταχύτερη φόρτιση είναι δυνατή χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα 800 volt της Volvo και στο εσωτερικά εξελιγμένο λογισμικό, που τροφοδοτούν με ενέργεια την μπαταρία πιο αποτελεσματικά. Η χρήση ελαφρύτερων υλικών και η μικρότερη παραγωγή θερμότητας επίσης υποστηρίζουν ταχύτερους χρόνους φόρτισης, ώστε το EX60 να μπορεί να ανακτά αυτονομία εκατοντάδων χιλιομέτρων σε μόλις λίγα λεπτά.

Έξυπνοι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν από την εταιρεία Breathe Battery Technologies, η οποία ανήκει στη Volvo Cars, ενσωματώνονται επίσης στο EX60. Επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να ρυθμίζει συνεχώς το πώς η μπαταρία ανακτά ενέργεια, διατηρώντας τη στην ιδανική περιοχή λειτουργίας κάθε στιγμή και σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Το EX60 μετατρέπει το «άγχος αυτονομίας» σε σιγουριά για την αυτονομία. Σύμφωνα με τους μηχανικούς το νέο Volvo EX60 μπορεί να διανύσει έως και 810 χλμ με μόνο μία φόρτιση. Θεωρητικά -αν πράγματι μπορεί να πετύχει αυτή την αυτονομία- είναι η καλύτερη στην κατηγορία του.

Το EX60 μπορεί να ανακτήσει έως και 340 χλμ αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, όταν χρησιμοποιείται φορτιστής 400kW, καθιστώντας τη στάση για φόρτιση τόσο γρήγορη όσο είναι και ένας ανεφοδιασμός για καύσιμο. Επιπλέον, όλοι οι πελάτες του EX60 μπορούν να απολαμβάνουν εγγύηση 10 ετών για την μπαταρία.

Στη διάταξη με κίνηση σε όλους τους τροχούς (AWD), το EX60 όχι μόνο φτάνει πιο μακριά από οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά υπερτερεί έναντι ακόμα και των πιο πρόσφατων ανταγωνιστών του.

Φυσικά θα το οδηγήσουμε και θα δοκιμάσουμε να πετύχουμε να κάνουμε τα ίδια χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Αφού η Volvo λέει ότι το τεστ έγινε σε πραγματικές συνθήκες και μάλιστα χωρίς να τηρούν οι δοκιμαστές κανόνες οικονομίας. Κινήθηκαν δηλαδή όπως ακριβώς οδηγούν οι περισσότεροι οδηγοί στις καθημερινές τους διαδρομές.

Εμείς δεν θα επιχειρήσουμε να πάμε από το Παρίσι στο Άμστερνταμ η από τη Στοκχόλμη στο Όσλο όπου στους εθνικούς η επαρχιακούς δρόμους υπάρχουν αμέτρητοι φορτιστές ταχείας φόρτισης και εκεί οι πολίτες της Ευρώπης δεν έχουν κανένα άγχος μην τυχόν και μείνουν από ενέργεια.

Θα κάνουμε τη διαδρομή Αθήνα- Φλώρινα που είναι 522 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιώντας τον Ε 65 μέχρι την Καλαμπάκα. Μετά κάνοντας 65 χιλιόμετρα από τα βουνά θα φτάσουμε έξω από τα Γρεβενά στην Εγνατία οδό και από εκεί στη Φλώρινα. Σ αυτήν την διαδρομή δεν υπάρχουν ταχυφορτιστές οπότε δικαιολογημένα θα έχουμε άγχος. Μετά θα συγκρίνουμε τη δική μας αυτονομία και θα δούμε τις διαφορές.

Το EX60 είναι το πρώτο Volvo που κατασκευάζεται με τη χρήση mega casting, μέθοδο κατά την οποία εκατοντάδες μικρότερα τμήματα αντικαθίστανται με ένα ενιαίο χύτευμα υψηλής ακρίβειας στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό μειώνει το βάρος και συνεπώς βελτιώνει περαιτέρω την αυτονομία και σας επιτρέπει να διανύετε μεγαλύτερη απόσταση.

Ο Anders Bell (Άντερς Μπελ), Επικεφαλής Τεχνολογίας στη Volvo Cars αναφέρθηκε σχετικά με το νέο ρεκόρ αυτονομίας.

«Το EX60 σχεδιάστηκε για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Με τη νέα αρχιτεκτονική μας για τα ηλεκτρικά οχήματα, απαντούμε απευθείας στις κύριες ανησυχίες που έχουν οι πελάτες όταν εξετάζουν τη μετάβαση σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το αποτέλεσμα είναι η κορυφαία αυτονομία και οι κορυφαίοι χρόνοι ταχείας φόρτισης στην κατηγορία, σηματοδοτώντας το τέλος του άγχους για την αυτονομία.»

Και κάτι τελευταίο αλλά σημαντικό. Επειδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη, η συντήρηση γίνεται σε μεγαλύτερα είναι μικρότερη δεν χρειάζεται να πραγματοποιείται η τυπική συντήρηση τόσο συχνά.

Το Volvo EX60 θα αποκαλυφθεί στις 21 Ιανουαρίου 2026 και ολόκληρη η εκδήλωση της παρουσίασης θα μεταδοθεί ζωντανά ΕΔΩ.