Η Volvo, μετά τις αναβαθμίσεις στην σειρά 40, τώρα ανεβάζει σημαντικά τον πήχη και στις plug-in υβριδικές εκδόσεις των XC60 και XC90, προσφέροντας πλέον ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως τα 200 χιλιόμετρα. Οι νέες εκδόσεις αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τη σουηδική μάρκα στην πορεία της προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, καθώς μπορούν να καλύψουν μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, διατηρώντας παράλληλα τον βενζινοκινητήρα για μεγαλύτερες διαδρομές.

Η ηλεκτρική αυτονομία του XC60 φτάνει πλέον έως τα 200 χλμ., ενώ το μεγαλύτερο XC90 μπορεί να διανύσει έως 160 χλμ. με μία φόρτιση. Πρόκειται για αύξηση άνω των 2,5 φορές σε σχέση με τις υφιστάμενες plug-in υβριδικές εκδόσεις.

Νέα μπαταρία 41,2 kWh

Το μεγάλο άλμα στην αυτονομία οφείλεται κυρίως στη νέα, μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία είναι ενσωματωμένη στο δάπεδο των δύο SUV. Η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται σε 41,2 kWh, με την ωφέλιμη χωρητικότητα να διαμορφώνεται στις 37,9 kWh. Στο σύστημα κίνησης προστίθεται επίσης ισχυρότερος ηλεκτροκινητήρας, απόδοσης 117 ίππων, ενώ ο δίλιτρος βενζινοκινητήρας αναλαμβάνει την κίνηση όταν απαιτείται.

Έτσι, το XC60 αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργεί για πολύ μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας ως αμιγώς ηλεκτρικό, ενώ σε μεγαλύτερες διαδρομές ο θερμικός κινητήρας προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία. Και τα δύο μοντέλα εξακολουθούν να διατίθενται και σε εκδόσεις με ήπιο υβριδικό σύστημα κίνησης.

Νέα εμφάνιση για το Volvo XC60

Παράλληλα με την αναβάθμιση του plug-in υβριδικού συστήματος, το XC60 υποβάλλεται σε εκτεταμένο σχεδιαστικό φρεσκάρισμα. Στο εμπρός τμήμα συναντάμε νέα μάσκα, ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα, καπό και εμπρός φτερά, καθώς και νέα σχέδια τροχών. Ξεχωρίζουν επίσης τα ανανεωμένα Matrix LED φωτιστικά σώματα, τα οποία διατηρούν το χαρακτηριστικό μοτίβο του «σφυριού του Θωρ», αλλά αποκτούν πιο καθαρή και τεχνολογικά σύγχρονη σχεδίαση. Αλλαγές υπάρχουν και στο πίσω μέρος, όπου τα φωτιστικά σώματα, η πόρτα του χώρου αποσκευών και ο προφυλακτήρας έχουν επανασχεδιαστεί. Οι πιο έντονες οριζόντιες γραμμές κάνουν το XC60 να δείχνει πιο πλατύ και δυναμικό.

Περισσότερη τεχνολογία και ασφάλεια

Η ανανέωση συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Το XC60 αποκτά νέο ταμπλό και νέα σχεδίαση στις επενδύσεις των θυρών, ενώ προσφέρονται ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία και δέρμα Nappa Cardamom με αερισμό. Σημαντική αναβάθμιση έχει γίνει και στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας. Το XC60 διαθέτει πλέον τεχνολογίες που μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό ή να παρέμβουν όταν εντοπιστεί κίνδυνος σύγκρουσης. Μεταξύ άλλων, το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης ή να υποστηρίξει τον οδηγό με αυτόματη διόρθωση της πορείας σε περίπτωση κινδύνου.

Υπάρχει ακόμη λειτουργία που μπορεί να προειδοποιήσει τους επιβάτες για ποδηλάτη όταν πρόκειται να ανοίξουν την πόρτα. Το πακέτο αισθητήρων περιλαμβάνει κάμερες, ραντάρ και άλλα συστήματα, ενώ διαθέσιμη είναι και κάμερα 360 μοιρών με τρισδιάστατη απεικόνιση, μαζί με υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας. Στο ταμπλό βρίσκεται πλέον οθόνη 11,2 ιντσών, μέσω της οποίας λειτουργεί το νεότερο περιβάλλον infotainment Volvo Car UX.

Και με Google Gemini

Ο νέος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Google επιτρέπει στον οδηγό να επικοινωνεί με το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, ζητώντας μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό μιας διαδρομής, προτάσεις για στάσεις ή τη διαχείριση μηνυμάτων. Το Gemini είναι διαθέσιμο τόσο στο XC60 όσο και στο XC90, ενισχύοντας τον ψηφιακό χαρακτήρα των δύο SUV.

Το XC90 παραμένει το μεγάλο οικογενειακό SUV

Το εσωτερικό του εξακολουθεί να δίνει έμφαση στη σκανδιναβική αισθητική, με φυσικά υλικά, ξύλο και άπλετο φως, ενώ προαιρετικά προσφέρεται το premium ηχοσύστημα Bowers & Wilkins. Όπως και στο XC60, το XC90 αποκτά το Google Gemini και επωφελείται από τις νεότερες τεχνολογικές αναβαθμίσεις της Volvo.