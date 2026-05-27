Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 , οι οδηγοί Volvo θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της εταιρείας για να φορτίζουν στην Ευρώπη, τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo τους σε περισσότερους από 20.000 σταθμούς Tesla Supercharger. Η Volvo Cars ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη δημόσια φόρτιση μετά τη συμφωνία για πρόσβαση στο δίκτυο Tesla Supercharging τόσο στην Ευρώπη όσο και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Αυτό εξυπηρετεί απόλυτα όλους όσους είναι κάτοχοι των μοντέλων Volvo EX30, EX40, EC40, EX60, EX90 και ES90. H δημόσια φόρτιση θα είναι πιο ενιαία, πιο αξιόπιστη και το βασικότερο πιο γρήγορη.

Η πρόσβαση σε σταθμούς Tesla Supercharger θα είναι πλέον εύκολη και αφορά 29 ευρωπαϊκές χώρες (*). Στη βολική πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ιταλία, η Ισπανία και φυσικά και η Ελλάδα.

Ο Alejandro Castro Pérez (Αλεχάντρο Κάστρο Πέρες), Επικεφαλής Λύσεων Ενέργειας στη Volvo Cars ανέφερε σχετικά:

«Οι οδηγοί Volvo ήδη έχουν πρόσβαση σε πάνω από τρία εκατομμύρια σημεία φόρτισης παγκοσμίως μέσω της εφαρμογής Volvo. Η προσθήκη σταθμών Tesla Supercharger στην Ευρώπη σημαίνει ότι τώρα έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίκτυα ταχείας φόρτισης. Καθώς επιταχύνουμε την πορεία μας προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, στόχος μας είναι να κάνουμε τη φόρτιση απλή και αβίαστη, μέσω ενός απρόσκοπτου οικοσυστήματος.»

Ήδη σήμερα, οι οδηγοί ηλεκτρικών Volvo μπορούν να χρησιμοποιούν το Volvo Cars app σε 120.000 σημεία φόρτισης στη Βόρειο Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Tesla Supercharger, καθώς και σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια σημεία φόρτισης ανά την Ευρώπη.

Το σκεπτικό των επικεφαλής της Volvo Cars είναι έξυπνο γιατί με αυτή τη συμφωνία η προσέγγιση στη φόρτιση γίνεται πιο εύκολη. Και εξυπηρετεί τους ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που προαναφέραμε. Σκοπός τους είναι η δημόσια φόρτιση να είναι πιο ενιαία και ταυτόχρονα αξιόπιστη σε όλο τον κόσμο. Έτσι γίνεται σωστότερη η τυποποιημένη φόρτιση.

Τέλος η Volvo Cars σχεδιάζει μέχρι το 2029 να μεταφέρει επιλεγμένα μοντέλα στο Σύστημα Φόρτισης της Βορείου Αμερικής αλλά και σε σημαντικές αγορές όπως η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα.

* Χώρες που περιλαμβάνονται: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φιλανδία