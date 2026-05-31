Μπορεί οι περισσότεροι να θεωρούν τη γύρη, το φτέρνισμα και τα δακρυσμένα μάτια απλώς μια ενοχλητική παρενέργεια της άνοιξης, όμως νέα έρευνα της Volvo αποκαλύπτει ότι οι αλλεργίες τελικά θέτουν σε κίνδυνο και την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που πραγματοποίησε η Volvo Βρετανίς σε 2.000 οδηγούς που υποφέρουν από αλλεργίες, σχεδόν ένας στους τρεις (31%) παραδέχθηκε ότι έχει κλείσει τα μάτια του ενώ οδηγούσε, εξαιτίας των συμπτωμάτων του.

Το φτέρνισμα πίσω από το τιμόνι ίσως είναι πιο επικίνδυνο απ’ όσο νομίζουμε

Το 79% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι τα συμπτώματα αλλεργίας επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό την ικανότητά τους να οδηγούν με ασφάλεια, ενώ το 13% παραδέχθηκε ότι έχει αφήσει το τιμόνι με τα δύο χέρια κατά τη διάρκεια έντονου φτερνίσματος.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι σχεδόν 1 στους 20 οδηγούς ανέφερε πως έχει βιώσει περιστατικό που λίγο έλειψε να καταλήξει σε ατύχημα, λόγω των αλλεργικών συμπτωμάτων. Σύμφωνα με τη Volvo, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 535.000 οδηγούς μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δεν φταίει μόνο η αλλεργία, αλλά και τα φάρμακα

Το 18% των οδηγών δήλωσε ότι αισθάνθηκε υπνηλία ή μειωμένη εγρήγορση μετά τη λήψη φαρμάκων για αλλεργίες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον χρόνο αντίδρασης και τη συγκέντρωση κατά την οδήγηση. Μάλιστα οι ηλικίες 25–34 ετών εμφανίζονται ιδιαίτερα ευάλωτες, με το 34% να αναφέρει μειωμένη προσοχή μετά τη χρήση σχετικής αγωγής.

Η Volvo λέει ότι η λύση βρίσκεται στον αέρα της καμπίνας

Σύμφωνα με τη Volvo, μοντέλα όπως τα EX90 και EX60 διαθέτουν προηγμένα συστήματα φιλτραρίσματος που μπορούν να απομακρύνουν έως και το 99,9% των αλλεργιογόνων από γύρη δέντρων, χόρτων και φυτών πριν αυτά φτάσουν στην καμπίνα. Η Volvo, εδώ και χρόνια, επενδύει έντονα στην ποιότητα αέρα στο εσωτερικό των οχημάτων της, έχοντας αναπτύξει τεχνολογίες που φιλτράρουν όχι μόνο τη γύρη, αλλά και μικροσωματίδια, ρύπους και άλλες ουσίες που επηρεάζουν την αναπνοή και τη συγκέντρωση του οδηγού.

Το λάθος με το παράθυρο

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αφορά μια πολύ συνηθισμένη συνήθεια. Σχεδόν το 17% των οδηγών δήλωσε ότι ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου όταν έχει έξαρση αλλεργίας, κάτι που στην πραγματικότητα αυξάνει την ποσότητα γύρης που εισέρχεται στην καμπίνα και επιδεινώνει τα συμπτώματα.

Οι ειδικοί προτείνουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή κλειστά παράθυρα, χρήση συστημάτων φιλτραρίσματος και σωστή επιλογή φαρμακευτικής αγωγής πριν από κάθε μετακίνηση.