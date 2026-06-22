Μια είδηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό ανακοίνωσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, γνωστοποιώντας πως προχωρά η υλοποίηση ενός νέου αυτοκινητοδρομίου διεθνών προδιαγραφών στην περιοχή της Χαλανδρίτσας, κοντά στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αχαϊκή πρωτεύουσα, όπου ο επιχειρηματίας και Πρόεδρος της ΑΕΚ αποκάλυψε ότι υπέγραψε πρόσφατα τον «πρώτο λίθο» για την έναρξη ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου project, το οποίο όπως ανέφερε φιλοδοξεί να αποτελέσει την καλύτερη πίστα διεθνών προδιαγραφών στη χώρα.

Η δήλωσή του: «Θα αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός αγάπης, ένα γεγονός που θα κάνει “σεισμό”. Η έκπληξη της βραδιάς. Αυτό που αναγεννήθηκε από την μεγάλη μου αγάπη, τον αθλητισμό και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έβαλα προ ολίγων ημερών την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης, για την κατασκευή του καλύτερου, διεθνών προδιαγραφών, αυτοκινητοδρομίου εδώ στην Πάτρα»

Στόχος είναι η δημιουργία μιας υπερσύγχρονης εγκατάστασης που θα μπορεί να φιλοξενεί κορυφαίες διοργανώσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης και προώθησης της οδικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το project αφορά την περιοχή της Χαλανδρίτσας, όπου εδώ και πολλές δεκαετίες υπήρχαν σχέδια για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου, χωρίς όμως να προχωρήσουν ποτέ στην πράξη. Η εμπλοκή του Μάριου Ηλιόπουλου φαίνεται πως επαναφέρει το έργο στο προσκήνιο, δημιουργώντας αισιοδοξία ότι αυτή τη φορά οι σχεδιασμοί θα αποκτήσουν πραγματική υπόσταση.

Αν το εγχείρημα ολοκληρωθεί, η Ελλάδα θα αποκτήσει για πρώτη φορά μια πίστα υψηλών διεθνών προδιαγραφών, ικανή να αναβαθμίσει σημαντικά τον εγχώριο μηχανοκίνητο αθλητισμό και να προσελκύσει σημαντικές διοργανώσεις από το εξωτερικό. Παράλληλα, ένα τέτοιο έργο εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία και τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ωστόσο η ανακοίνωση έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι οποίοι εδώ και χρόνια ζητούν τη δημιουργία σύγχρονων αγωνιστικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.