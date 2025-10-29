Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Carlos Tavares παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Stellantis τον Δεκέμβριο του 2024 (όχι υπό τις καλύτερες συνθήκες) και τη θέση του πήρε ο Antonio Filosa. Να θυμίσουμε πως πως ο όμιλος Stellantis δημιουργήθηκε το 2021 μέσω της συγχώνευσης της ιταλικής Fiat Chrysler και του γαλλικού ομίλου PSA και πλέον διαθέτει 14 μάρκες κάτω από την εταιρική του ομπρέλα, όντας ένας κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο πρώην CEO Carlos Tavares δηλώνει πλέον ευθέως, ότι η Stellantis θα μπορούσε να οδεύει προς μια μεγάλη διάλυση. «Ανησυχώ ότι η τριμερής ισορροπία μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας και ΗΠΑ θα διαταραχθεί. Με την αποχώρησή μου, δεν είμαι σίγουρος ότι τα γαλλικά συμφέροντα που πάντα είχα στην καρδιά μου – είτε το πιστεύετε είτε όχι – θα προστατευτούν».

Ο Tavares εικάζει ότι ένας Κινέζος κατασκευαστής θα μπορούσε να αποκτήσει τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες της Stellantis, ενώ ο αμερικανικός βραχίονας μπορεί να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο μαρκών όπως η Chrysler, η Dodge, η Jeep και η Ram. Υποστηρίζει ότι αυτή η διαίρεση θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση κάθε πλευράς – ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις του Tavares θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, μιας και η αποχώρηση του, δεν ήταν και υπό τις καλύτερες συνθήκες.

Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος παραιτήθηκε το 2024 μετά από αντιδράσεις για επιθετικά μέτρα μείωσης του κόστους και μια φιλόδοξη στροφή προς μια πλήρως ηλεκτρική γκάμα οχημάτων – μια στρατηγική που έκτοτε έχει αποτύχει. Ενώ ο Tavares επιμένει ότι δεν αναγκάστηκε να παραιτηθεί, παραδέχεται εκ των υστέρων ότι θα μπορούσε να είχε κάνει «πολλά πράγματα» διαφορετικά.

Πόσα εκατομμύρια κέρδισε ο Carlos Tavares στα 4 χρόνια που έμεινε στο τιμόνι του ομίλου;

Τα αρχεία των ετήσιων εκθέσεων που δημοσίευσε η Stellantis από το 2021 έως το 2024 αποκαλύπτουν ότι ο Tavares έπαιρνε μεγάλες αμοιβές κάθε χρόνο. Το 2021, οι συνολικές αποδοχές του ανήλθαν σε 19.153.507 ευρώ. Το επόμενο έτος, η ετήσια αμοιβή του εκτοξεύτηκε στα 23.459.006 ευρώ. Η πιο προσοδοφόρα χρονιά του στο τιμόνι του ομίλου αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν το 2023, όταν κέρδισε το επιβλητικό ποσό των 36.494.025 €. Αλλά και η περσινή χρονιά ήταν τρομερά επικερδής, με τα επίσημα έγγραφα να δείχνουν το πριγκιπικό ποσό των 23.085.718 ευρώ.

Το περασμένο έτος ήταν ιδιαίτερα κακό για τη Stellantis. Η εταιρεία υπέστη μείωση των καθαρών κερδών της κατά 70% και μείωση των καθαρών εσόδων της κατά 17%. Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12% λόγω «προσωρινών κενών στην προσφορά προϊόντων».