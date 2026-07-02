Το παρκάρισμα παραμένει για πολλούς οδηγούς μία από τις πιο αγχωτικές στιγμές της καθημερινής οδήγησης, ειδικά σε πυκνοκατοικημένες πόλεις με περιορισμένους χώρους στάθμευσης και δύσκολους ελιγμούς. Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα επιχειρεί να δώσει λύση η Omoda-Jaecoo με τη νέα τεχνολογία SIVP (Smart Intelligent Valet Parking), που ήδη παρουσιάζεται σε διάφορες αγορές.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν περιορίζεται σε ένα απλό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης. Αντίθετα, επιτρέπει στο όχημα να αναλαμβάνει πλήρως τη διαδικασία παρκαρίσματος χωρίς την παρέμβαση του οδηγού, ενώ μπορεί ακόμη και να κινηθεί αυτόνομα για να προσεγγίσει τον χρήστη όταν αυτός το καλέσει μέσω κινητού ή χειριστηρίου.

Από το “ψάχνω θέση” στο “το αυτοκίνητο παρκάρει μόνο του”

Το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι αξιοποιεί ένα δίκτυο αισθητήρων, καμερών και αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να χαρτογραφεί τον χώρο γύρω από το όχημα σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εντοπίζει διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, να αξιολογεί αν είναι κατάλληλες και στη συνέχεια να εκτελεί αυτόματους ελιγμούς για την είσοδο και την έξοδο από αυτές.

Σε πιο προχωρημένες λειτουργίες , το όχημα μπορεί να απομακρυνθεί από τον χώρο που έχει σταθμεύσει και να κινηθεί μόνο του προς το σημείο όπου βρίσκεται ο οδηγός, ακολουθώντας προκαθορισμένη διαδρομή μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως ένα πάρκινγκ εμπορικού κέντρου ή ιδιωτικής εγκατάστασης.

Μια τεχνολογία που λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα

Σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας και περιορισμένων θέσεων, το σύστημα μειώνει τον χρόνο αναζήτησης parking, περιορίζει τις πιθανότητες μικροζημιών και εξαλείφει το άγχος των δύσκολων ελιγμών.

Πάντως, αν και συστήματα αυτόματου παρκαρίσματος υπάρχουν εδώ και χρόνια, η δυνατότητα απομακρυσμένης κλήσης του οχήματος και η αυτόνομη μετακίνησή του προς τον οδηγό θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βήματα προς την κατεύθυνση της πλήρως αυτοματοποιημένης αστικής κινητικότητας.