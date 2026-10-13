Η ΕΜΥ έχει προειδοποιήσει πως στο επόμενο 48ωρο, η Ελλάδα θα δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού, ειδικά στην περιοχή της Αττικής και της Εύβοιας. Είναι ευκαιρία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσο βρισκόμαστε πίσω από το τιμόνι, συνήθως “κολλημένοι” στο μποτιλιάρισμα που πάντα συνοδεύει τις σταγόνες της βροχής, ώστε να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα.

Η βροχή αλλάζει σημαντικά τις συνθήκες οδήγησης, ακόμη και μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Η πρόσφυση των ελαστικών μειώνεται, η απόσταση ακινητοποίησης μεγαλώνει και το νερό που εκτοξεύεται από τα προπορευόμενα οχήματα περιορίζει την ορατότητα.Παράλληλα, σε σημεία όπου συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα νερού, αυξάνεται ο κίνδυνος υδρολίσθησης.

Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν όταν κινούμαστε σε έντονη βροχόπτωση;

1. Ταχύτητα και απόσταση από το προπορευόμενο όχημα

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να προσαρμόσουμε την ταχύτητά μας στις συνθήκες του δρόμου. Το γεγονός ότι κινούμαστε εντός του ορίου ταχύτητας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ταχύτητα αυτή είναι ασφαλής όταν βρέχει έντονα. Σε έντονη βροχόπτωση, η απόσταση φρεναρίσματος μπορεί να γίνει τουλάχιστον διπλάσια σε σχέση με το στεγνό οδόστρωμα.

2. Λακκούβες και στα λιμνάζοντα νερά

Μια λακκούβα γεμάτη νερό μπορεί να κρύβει πολύ μεγαλύτερο βάθος από αυτό που φαίνεται. Η διέλευση με ταχύτητα ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε ελαστικά, ζάντες και ανάρτηση, ενώ σε βαθύτερα νερά μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία του αυτοκινήτου. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι οι περιοχές κάτω από γέφυρες και τα σημεία όπου το νερό δεν απομακρύνεται εύκολα. Εάν η κίνηση το επιτρέπει, αποφεύγουμε με ασφάλεια τα μεγάλα νερά, χωρίς απότομες αλλαγές πορείας.

3. Υδρολίσθηση

Η υδρολίσθηση είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα κατά την οδήγηση στη βροχή. Συμβαίνει όταν το ελαστικό δεν καταφέρνει να απομακρύνει το νερό από την επιφάνεια επαφής του με τον δρόμο. Τότε σχηματίζεται ένα στρώμα νερού ανάμεσα στο ελαστικό και την άσφαλτο, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά η πρόσφυση και ο οδηγός να χάνει προσωρινά μέρος του ελέγχου της διεύθυνσης. Τι κάνουμε σε μία τέτοια περίπτωση;

Αφήνουμε προοδευτικά το γκάζι, χωρίς απότομες κινήσεις. Κρατάμε το τιμόνι σταθερό και αφήνουμε το αυτοκίνητο να μειώσει ομαλά την ταχύτητά του, χωρίς απότομο φρένο. Επιχειρούμε να διορθώσουμε την πόρεια μόνο σε περίπτωση που έχει αποκατασταθεί η επαφή των ελαστικών με το δρόμο.

4. Φώτα και εξαερισμός

Η δυνατή βροχή και το νερό που εκτοξεύεται από τα υπόλοιπα οχήματα περιορίζουν σημαντικά την ορατότητα. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα φώτα όταν οι συνθήκες το απαιτούν, ώστε να βλέπουμε καλύτερα και να γινόμαστε αντιληπτοί από τους άλλους οδηγούς.

Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρούμε καθαρό το παρμπρίζ. Ελέγχουμε τους υαλοκαθαριστήρες και χρησιμοποιούμε το σύστημα κλιματισμού ή εξαερισμού για να αποτρέπουμε το θάμπωμα των τζαμιών.

5. Απότομες αλλαγές πορείας και φρεναρίσματα

Σε βρεγμένο δρόμο, οι απότομοι χειρισμοί μπορούν να αποσταθεροποιήσουν το αυτοκίνητο. Έτσι επιταχύνουμε ομαλά, φρενάρουμε προοδευτικά και προσεγγίζουμε τις στροφές με χαμηλότερη ταχύτητα. Κάτι που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν ακαριαία ροπή.

Και όταν η βροχή γίνεται τόσο έντονη ώστε να περιορίζει ουσιαστικά την ορατότητα, η πιο σωστή απόφαση μπορεί να είναι να σταματήσουμε σε ασφαλές σημείο και να περιμένουμε.