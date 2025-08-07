Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εάν είστε Alfisti, τότε αυτή η είδηση είναι πραγματικά για εσάς. Youtuber ανακάλυψε στο Βέλγιο μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Alfa Romeo, η οποία είναι γεμάτη από παλιά μοντέλα με μηδενικά χιλιόμετρα. Η τοποθεσία παραμένει άγνωστη για προφανείς λόγους, αλλά τα σημάδια του χρόνου και της εγκατάλειψης είναι δύσκολο να τα προσέξει κανείς.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό τον ξεχασμένο χώρο έφερε στο φως ο YouTuber The Bearded Explorer, ο οποίος βιντεοσκόπησε μια περιήγηση και μοιράστηκε την ήσυχη, στοιχειωτική ιστορία της αντιπροσωπείας. Την αντιπροσωπεία είχε ένας άντρας ο οποίος πέθανε τραγικά σε τροχαίο ατύχημα λίγο πιο κάτω στον ίδιο δρόμο. Από τότε, ο γιος του επέστρεφε περιστασιακά για να καθαρίσει και να ελέγξει τα αυτοκίνητα, αλλά το ίδιο το γραφείο παρέμεινε ανέγγιχτο μέχρι και σήμερα. Αυτή η τραγική ιστορία εξηγεί γιατί η οικογένεια του εκλιπόντος δεν ήθελε να πουλήσει το κτήριο ή τα οχήματα που το συνοδεύουν.

Διάσπαρτες μέσα και έξω από το ακίνητο βρίσκονται αρκετές Alfa Romeo σε ποικίλες συνθήκες. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων είναι ένα sedan 166 με κινητήρα τον αγαπημένο 3λιτρο Busso V6, που τώρα αφήνεται να αντέξει τα στοιχεία της φύσης. Μία μπλε 156 GTA βρίσκεται μέσα στην έκθεση, επίσης εξοπλισμένη με μια παραλλαγή του ίδιου κινητήρα.

Άλλα μοντέλα που εμφανίζονται στο βίντεο είναι μια κλασική Giulia, μια Alfetta, μια 75 (Milano), μια 155 με ειδικές ζάντες, μια 145, καθώς και οι πιο πρόσφατες 156, 147, GT και 159 Sportwagon. Μπορούμε επίσης να δούμε αυτοκίνητα από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως ένα Smart Forfour, ένα Abarth Punto και ένα ζευγάρι roadster MG TF.

Παραδόξως, μερικά από τα αυτοκίνητα φαίνονται καλοδιατηρημένα, με καθαρό εσωτερικό και φουσκωμένα ελαστικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος εξακολουθεί να συντηρεί τον χώρο – τουλάχιστον περιστασιακά. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον χώρο σέρβις, ο οποίος φαίνεται πιο οργανωμένος από το αναμενόμενο.

Κανείς δεν μπορεί να πει πόσα από τα αυτοκίνητα εξακολουθούν να λειτουργούν ή πόσο δύσκολο θα ήταν να αποκατασταθούν. Αλλά αν ποτέ προσφερθούν σε δημοπρασία, είναι ασφαλές να πούμε ότι οι πιστοί της Alfa Romeo θα έκαναν ουρά για μια ευκαιρία να τα αποκτήσουν.