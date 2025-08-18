Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εσείς θα πληρώνατε για να… ξεκλειδώσετε μερικά επιπλέον άλογα στο ηλεκτρικό σας μοντέλο, τα οποία διαθέτει ήδη;

Μεταφερόμαστε για λίγο στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου όπου η VW προσφέρει (στον διαμορφωτή του site) το αμιγώς ηλεκτρικό ID.3 Pro και Pro S με ιπποδυνάμεις 204 ίππων και 265 Nm ροπής. Το αυτοκίνητο όμως έχει κατασκευαστεί να αποδίδει 231 άλογα και 310 Nm ροπής. Πού “χάθηκαν” λοιπόν αυτά τα άλογα;

Όσοι ιδιοκτήτες ID.3 θέλουν όλη την ιπποδύναμη, τότε θα πρέπει να πληρώνουν 19.2 ευρώ το μήνα συνδρομή (αφού πρώτα γευτούν μία δωρεάν δοκιμή ενός μήνα).

Ναι, καλά διαβάσατε, εκτός από Netflix, Amazon κτλ. τα οποία απαιτούν συνδρομές (ετήσιες ή μηνιαίες), έτσι και τα επιπλέον, σχεδόν 30 άλογα του ID.3 (πάντα για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου), θα απαιτούν συνδρομή.

Αυτή μπορεί να είναι μηνιαία στα 19.2 ευρώ, ετήσια στα 192 ευρώ ή εφ΄όρου ζωής στα 753 ευρώ.

Η εξήγηση της VW



Από την πλευρά της, η Volkswagen συνέκρινε αυτήν την προσέγγιση με τις παραδοσιακές γκάμες κινητήρων, όπου ο ίδιος κυβισμός μπορούσε να προσφερθεί σε πολλαπλές ιπποδυνάμεις, με διαφορά στην τιμή. Σε δήλωση της, η εταιρεία ανέφερε:

«Η προσφορά περισσότερης ισχύος στους πελάτες δεν είναι κάτι καινούργιο… Αυτά παραδοσιακά βρίσκονται υψηλότερα στην γκάμα προϊόντων, με περισσότερες προδιαγραφές και υψηλότερη τιμή καταλόγου. Εάν οι πελάτες επιθυμούν να έχουν μια ακόμη πιο σπορ οδηγική εμπειρία, έχουν πλέον την επιλογή να το κάνουν, εντός της διάρκειας ζωής του οχήματος, αντί να δεσμευτούν εξαρχής με υψηλότερη αρχική τιμή αγοράς».