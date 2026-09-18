Η VW επέστρεψε στη φιλοσοφία του θρυλικού XL1, μόνο που αυτή τη φορά αντί για ένα εξαιρετικά αποδοτικό υβριδικό χρησιμοποιεί την ηλεκτροκίνηση. Το αποτέλεσμα ονομάζεται Mission Efficiency και είναι ένα ιδιαίτερο ηλεκτρικό coupe, το οποίο δημιουργήθηκε για να δείξει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αποδοτικότητα ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου όταν οι μηχανικοί δεν προσπαθούν απλώς να τοποθετήσουν μια μεγαλύτερη μπαταρία, αλλά δουλεύουν πάνω σε κάθε λεπτομέρεια.

Η Volkswagen ανακοίνωσε ότι το πρωτότυπο πέτυχε τρία παγκόσμια ρεκόρ, με σημαντικότερο ίσως τον συντελεστή οπισθέλκουσας 0,158 Cd, τιμή που αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για αυτοκίνητο εγκεκριμένο για κυκλοφορία στον δρόμο.

Ένα ηλεκτρικό που μοιάζει με… σταγόνα

Με την πρώτη ματιά, το Mission Efficiency θυμίζει περισσότερο πειραματικό hypercar παρά ένα μοντέλο που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μελλοντικό VW. Το αμάξωμα έχει μήκος 4,775 μέτρα, αλλά ύψος μόλις 1,392 μέτρα, ενώ το πίσω τμήμα στενεύει προοδευτικά δημιουργώντας μια χαρακτηριστική μορφή «σταγόνας». Η σχεδίαση δεν έγινε για εντυπωσιασμό. Κάθε γραμμή έχει σκοπό να αφήνει τον αέρα να περνά όσο το δυνατόν πιο ομαλά από πάνω, κάτω και γύρω από το αυτοκίνητο.

Το κάτω μέρος του αμαξώματος είναι σχεδόν πλήρως καλυμμένο, οι πίσω τροχοί είναι κλειστοί αεροδυναμικά, ενώ υπάρχουν επίσης ενεργά πτερύγια στην εμπρός πλευρά, τα οποία ανοίγουν μόνο όταν απαιτείται αέρας για την ψύξη. Ακόμη και τα ελαστικά σχεδιάστηκαν με γνώμονα την αποδοτικότητα, σε συνεργασία με την Continental.

Παρά την εξωτική εμφάνιση, η Volkswagen δεν δημιούργησε ένα εντελώς νέο ηλεκτρικό σύστημα

Το Mission Efficiency βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+ με εμπρός κίνηση, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που προέρχεται από το νέο ID. Polo. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 135 άλογα και 264 Nm ροπής, ενώ η επιτάχυνση 0-100 ολοκληρώνεται σε 9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 160χλμ./ώρα. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα μόλις 54,9 kWh net.

1.278χλμ. με μία ενδιάμεση φόρτιση

Η Volkswagen πήρε το Mission Efficiency και το οδήγησε από το κέντρο εξέλιξής της στο Wolfsburg μέχρι τη Βιέννη, περνώντας από την Πολωνία και την Τσεχία. Η διαδρομή είχε συνολικό μήκος 1.278,36χλμ.

Το αυτοκίνητο κατέγραψε μέση κατανάλωση 7.51 kWh/100χλμ. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η μπαταρία των 54,9 kWh χρειάστηκε μόλις μία φόρτιση κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδρομής. Όταν το αυτοκίνητο έφτασε στη Βιέννη, η υπολογιζόμενη υπολειπόμενη αυτονομία ήταν ακόμη 164χλμ. Η μέση ταχύτητα στη διαδρομή ήταν 67,72χλμ./ώρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα που καταγράφηκε έφτασε τα 138χλμ./ώρα.

Έχει μέχρι και ηλιακά πάνελ

Στην γυάλινη οροφή και την πίσω επιφάνεια έχει ενσωματωθεί φωτοβολταϊκό σύστημα 370 Watt, το οποίο τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά βοηθητικά συστήματα του αυτοκινήτου. Ανάλογα με την εποχή, την περιοχή και τις καιρικές συνθήκες, η Volkswagen υπολογίζει ότι μπορεί να προσφέρει έως και 30χλμ. επιπλέον αυτονομίας την ημέρα.

Carbon, αλουμίνιο και… το κινητό σου

Για να περιοριστεί το βάρος, η Volkswagen χρησιμοποίησε μια αυτοφερόμενη αλουμινένια κατασκευή, ενώ αρκετά εξωτερικά τμήματα, όπως οι πόρτες, το καπό και τα φτερά, κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά με ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, το Mission Efficiency δεν έχει κλασικό σύστημα infotainment και μόνιμα εγκατεστημένα ηχεία. Αντί γι’ αυτά, η Volkswagen προτείνει τη λογική «bring your own device», με smartphone ή tablet να αναλαμβάνει τον ρόλο της οθόνης, ενώ ένα φορητό Bluetooth ηχείο αντικαθιστά το συμβατικό ηχοσύστημα.

Η Volkswagen χαρακτηρίζει το Mission Efficiency concept vehicle – not for sale. Στόχος του δεν είναι να μπει αυτούσιο στις εκθέσεις, αλλά να λειτουργήσει ως τεχνολογική βιτρίνα και να δείξει τι μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας υπάρχουσα τεχνολογία παραγωγής σε συνδυασμό με ακραία αεροδυναμική, χαμηλό βάρος και έξυπνη διαχείριση ενέργειας.