Λίγο πριν κλείσει η φετινή χρονιά η VW νέες προσφορές. Με τα Smart Deals στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα, η Volkswagen κάνει την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, προσφέροντας υψηλές ηλεκτρικές αυτονομίες, χαμηλό κόστος χρήσης και άμεση διαθεσιμότητα.

Η προηγμένη τεχνολογία eHybrid της μάρκας αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία, με υψηλότερες ηλεκτρικές αυτονομίες που καλύπτουν την πλειονότητα των καθημερινών μετακινήσεων και βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας μέσω των ειδικών eHybrid modes. Με κορυφαία άνεση και δυνατότητα οδήγησης χωρίς κατανάλωση καυσίμου, η γκάμα των plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλων της Volkswagen προσφέρει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για τη σύγχρονη εξηλεκτρισμένη κινητικότητα.

Υψηλή ηλεκτρική αυτονομία με χαμηλό κόστος χρήσης

Golf plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €5.000

Για όσους επιδιώκουν ουσιαστική εξοικονόμηση καυσίμου, το Golf στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοσή του προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 144 km σε μεικτό κύκλο και 179 km σε αστικό κύκλο, με κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία που ξεχωρίζει στην κατηγορία. Συνδυάζει καθημερινή οδήγηση χωρίς κατανάλωση καυσίμου με την ασφάλεια και την εμβέλεια που προσφέρει ο θερμικός κινητήρας στα μεγάλα ταξίδια, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση εξηλεκτρισμένης μετακίνησης.

Tiguan plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €8.000

Η plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση του Tiguan συνδυάζει την πρακτικότητα, τους μεγάλους χώρους και την ευελιξία του μοντέλου με καθημερινή οδήγηση μηδενικής κατανάλωσης καυσίμου. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 118 km σε μεικτό κύκλο και 146 km σε αστικό κύκλο – τιμές που το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας. Καλύπτει έτσι την πλειονότητα των αστικών μετακινήσεων χωρίς τη χρήση του θερμικού κινητήρα, ενώ η χαμηλή κατανάλωση σε μικτές διαδρομές και η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας το καθιστούν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και οικονομική λύση για τη σύγχρονη οικογενειακή μετακίνηση.

Tayron plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €7.000

Το Tayron στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση αποτελεί μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των μεγάλων SUV, είναι διαθέσιμη σε πενταθέσια διαμόρφωση που αξιοποιεί πλήρως τους άνετους χώρους του μοντέλου. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 121 km σε μεικτό κύκλο και έως 143 km σε αστικό κύκλο – επιτρέποντας καθημερινές διαδρομές χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Η υβριδική λειτουργία εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία για ταξίδια, ενώ η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα. Με προηγμένη τεχνολογία, εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης και υψηλή ποιότητα υλικών, το Tayron plug-in hybrid (eHybrid) υπογραμμίζει τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Touareg plug-in hybrid (eHybrid) – όφελος έως €8.000

Ως το μοντέλο που δεσπόζει στην κορυφή της γκάμας της Volkswagen, το Touareg στην plug-in hybrid (eHybrid) εκδοχή του αξιοποιεί την υβριδική τεχνολογία για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον premium και δυναμικό του χαρακτήρα. Συνδυάζει πολυτέλεια, υψηλή ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή άνεση, ενώ ο ισχυρός θερμικός κινητήρας συνεργάζεται άψογα με το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης για αμιγώς ηλεκτρικές καθημερινές μετακινήσεις. Τα πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης της μάρκας και οι γενναιόχωροι εσωτερικοί χώροι ολοκληρώνουν μια πραγματικά κορυφαία πρόταση εξηλεκτρισμένης αποδοτικότητας χωρίς κανέναν συμβιβασμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα Golf, Tiguan, Tayron και Touareg plug-in hybrid (eHybrid) στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Επιμέλεια: Π.Χ