Μια γαλλική startup επιχειρεί να φέρει τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης στα αναπηρικά αμαξίδια. Το όνομά της είναι WheelMove και η ιδέα της εφαρμόζεται σε ένα compact ηλεκτρικό σύστημα που προσαρμόζεται σχεδόν σε οποιοδήποτε κλασικό αμαξίδιο και του δίνει δυνατότητες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν εξειδικευμένο εξοπλισμό ή πλήρως ηλεκτρικά συστήματα.

Κουμπώνει σε δευτερόλεπτα



Το WheelMove σχεδιάστηκε ως ένα αποσπώμενο εξάρτημα, το οποίο τοποθετείται στο μπροστινό μέρος ενός αμαξιδίου, χωρίς μόνιμες μετατροπές. Η εγκατάσταση γίνεται μέσω εύκολων βάσεων και τηλεσκοπικού βραχίονα, επιτρέποντας προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους αμαξιδίων.Με βάρος κάτω από 8 κιλά, το σύστημα μπορεί να μεταφέρεται εύκολα, ενώ όταν δεν χρησιμοποιείται μπορεί να αποθηκευτεί ή να μεταφερθεί όπως ένα απλό αξεσουάρ.

Μόλις ενεργοποιηθεί, ο μπροστινός μεγάλος τροχός του εξαρτήματος, ανασηκώνει τους μικρούς μπροστινούς τροχούς του αμαξιδίου, μετατρέποντας το σύνολο σε μια πιο σταθερή διάταξη κύλισης επιτρέποντας πιο ομαλή κύλιση σε δύσκολες επιφάνειες.

Ηλεκτρική υποβοήθηση

Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας περίπου 250W, σχεδιασμένος να υποβοηθά την κίνηση σε απαιτητικές επιφάνειες όπως χαλίκι, χώμα, γρασίδι ή πλακόστρωτα. Η τελική ταχύτητα φτάνει περίπου τα 10χλμ./ώρα, ενώ η δυνατότητα αναρρίχησης κλίσεων αγγίζει περίπου τις 6°–10%.

Αυτονομία έως 25χλμ. και αφαιρούμενη μπαταρία

Η ενεργειακή του καρδιά είναι μια αφαιρούμενη μπαταρία που προσφέρει έως και 25χλμ. αυτονομίας με μία φόρτιση, ενώ μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα με δεύτερη μπαταρία για διπλασιασμό της χρήσης χωρίς διακοπή.

Τι είναι ο τροχός τύπου Omniwheel

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του σχεδιασμού είναι η χρήση τροχού τύπου omniwheel στο εμπρός σύστημα. Πρόκειται για διάταξη με μικρούς κυλίνδρους στην περιφέρεια του τροχού, που επιτρέπουν πλευρικές κινήσεις και επιτόπιες στροφές με εντυπωσιακή ευελιξία. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το αμαξίδιο μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση πιο εύκολα σε στενούς χώρους, χωρίς μεγάλους ελιγμούς ή επιπλέον κόπο από τον χρήστη.

Η τιμή του συστήματος δεν είναι χαμηλή καθώς κινείται περίπου γύρω στα 4.000 ευρώ, ανάλογα με την αγορά και τη διαμόρφωση.