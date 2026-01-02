Η “αφετηρία” της σειράς σπορ αυτοκινήτων GR, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2017, ανάγεται στην Team GAZOO, η οποία ιδρύθηκε το 2007 από τον Toyota Master Driver Hiromu Naruse και τον τότε Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Akio Toyoda (νυν πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου). Με τη φιλοσοφία της βελτίωσης ανθρώπων και οχημάτων μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού για την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων, η ομάδα ανέλαβε και ολοκλήρωσε τον αγώνα 24 ωρών του Nürburgring, ο οποίος λέγεται ότι είναι ο πιο δύσκολος από όλους τους αγώνες αντοχής. Έκτοτε, η TGR, η οποία ιδρύθηκε το 2015, συνεχίζει να επιδιώκει την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων μηχανοκίνητου αθλητισμού, εφαρμόζοντας στην ανάπτυξη οχημάτων παραγωγής τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και τα σχόλια των οδηγών από τη συμμετοχή σε διάφορα μηχανοκίνητα αθλήματα, όπως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) της FIA, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) της FIA και το Ράλι Ντακάρ.

Εκτός από την ενσάρκωση της έντονης επιθυμίας του Προέδρου Toyoda, γνωστού και ως Master Driver Morizo, να επιταχύνει περαιτέρω και να μεταδώσει την βασική αποστολή της μάρκας GR, η οποία είναι η κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων μέσω του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το τελευταίο βίντεο της μάρκας TGR αναλαμβάνει την πρόκληση να εκφράσει το μάθημα «οι δρόμοι φτιάχνουν αυτοκίνητα» που έμαθε ο Master Driver Morizo​​στο Nürburgring.

Τέσσερα αγωνιστικά αυτοκίνητα—το GR YARIS Rally1 που αγωνίστηκε στο WRC, το GR010 HYBRID που αγωνίστηκε στο WEC, το DKR GR Hilux που πρόκειται να αγωνιστεί στο Ράλι Ντακάρ, και το νέο GR GT3 που στοχεύει στο FIA GT3—υπογραμμίζουν την γρήγορη δράση του βίντεο μαζί με τη νέα ναυαρχίδα της GR, GR GT. Τα καθήκοντα οδήγησης για τα πολλαπλά γυρίσματα του βίντεο εκπληρώθηκαν από επαγγελματίες οδηγούς, με τον Takamoto Katsuta να οδηγεί το GR YARIS Rally1, τον Kamui Kobayashi να χειρίζεται το GR010 HYBRID και τον Akira Miura να είναι υπεύθυνος για το DKR GR Hilux. Επαγγελματίες οδηγοί που λειτουργούν και ως οδηγοί εξέλιξης έπαιξαν επίσης ρόλο, με τον Tatsuya Kataoka να οδηγεί το GR GT3 και τον Hiroaki Ishiura να οδηγεί το GR GT.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Και εδώ μπορείτε να δείτε πλούσιο υλικό, πίσω από τις κάμερες: