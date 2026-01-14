Το Women’s Worldwide Car of the Year (Αυτοκίνητο της Χρονιάς από Γυναικεία Επιτροπή) ανακοίνωσε τους νικητές κάθε κατηγορίας για το 2026, έπειτα από μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τη διεθνή κριτική επιτροπή του θεσμού.

Στη 15η έκδοση του WWCOTY συμμετείχαν συνολικά 55 υποψήφια αυτοκίνητα. Για να είναι επιλέξιμα, τα οχήματα έπρεπε να είναι νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν σε τουλάχιστον δύο ηπείρους ή σε 40 χώρες μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025.

Παρά τις παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις, ο κλάδος της αυτοκίνησης συνέχισε να κινείται με σαφή κατεύθυνση προς την ηλεκτροκίνηση, υποδεχόμενος ταυτόχρονα έναν αυξανόμενο αριθμό κατασκευαστών και νέων μοντέλων. Αυτή η συνεχώς αυξανόμενη δεξαμενή αυτοκινήτων αύξησε και τις απαιτήσεις του WWCOTY προς τα μέλη του, προκειμένου να αξιολογήσουν ένα διευρυμένο φάσμα οχημάτων και τεχνολογιών.

Την επιτροπή αποτελούν 84 γυναίκες δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 54 χώρες. Την Ελλάδα εκπροσωπεί η Χριστίνα Μυρτώ Σταθάκη, κόρη του αείμνηστου Άρη Σταθάκη.

Έπειτα από χιλιάδες χιλιόμετρα δοκιμών και εις βάθος αξιολογήσεις κάθε υποψηφίου μοντέλου, το Women’s Worldwide Car of the Year επέλεξε τα παρακάτω ως τα καλύτερα στον κόσμο στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. Όλα τα βραβευμένα μοντέλα αντιπροσωπεύουν την αριστεία στις κατηγορίες τους, όσον αφορά την ασφάλεια, την οδική συμπεριφορά, την τεχνολογία, την άνεση, τη συνολική απόδοση και τη σχέση αξίας-τιμής.

Τα Nissan Leaf, Škoda Elroq, Mercedes-Benz CLA, Hyundai Ioniq 9, Toyota 4Runner και Lamborghini Temerario αναδείχθηκαν νικητές στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Επιπλέον, το Αυτοκίνητο της Χρονιάς από Γυναικεία Επιτροπή (WWCOTY) απονέμει στη Renault το Βραβείο Καλύτερης Τεχνολογίας και στη Ford το Βραβείο Sandy Myhre για τη δέσμευσή της στην ισότητα των φύλων.

Νικητές WWCOTY 2026

Κατηγορία Νικητής Compact Car Nissan Leaf Compact SUV Škoda Elroq Large Car Mercedes-Benz CLA Large SUV Hyundai Ioniq 9 4×4 Toyota 4Runner Performance Car Lamborghini Temerario

Ειδικά Βραβεία

Best Tech Award Renault Sandy Myhre Award Ford

Nissan Leaf – Καλύτερο Compact Αυτοκίνητο

Ένα 100% ηλεκτρικό όχημα, σχεδιασμένο για προσιτή καθημερινή χρήση. Ξεχωρίζει για την πρακτική του φιλοσοφία, προσφέροντας ομαλή και αθόρυβη οδήγηση, καθώς και εξαιρετική αποδοτικότητα, ιδιαίτερα σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Η αρχιτεκτονική του, δίνει προτεραιότητα στον εσωτερικό χώρο και την ευκολία χρήσης, προσφέροντας μία από τις πιο διαισθητικές εμπειρίες ηλεκτρικής οδήγησης της αγοράς.

Škoda Elroq – Καλύτερο Compact SUV

Ένα ηλεκτρικό compact SUV με αποδόσεις από 170 έως 286 ίππους. Διακρίνεται για τις αεροδυναμικές του βελτιώσεις και το ιδιαίτερα πρακτικό εσωτερικό, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την καθημερινότητα των επιβατών. Η αυτονομία του μπορεί να ξεπεράσει τα 500 χλμ. σύμφωνα με τη διαδικασία μέτρησης WLTP.

Mercedes–Benz CLA – Καλύτερο Μεγάλο Αυτοκίνητο

Η Mercedes-Benz CLA είναι ένα premium compact sedan με σιλουέτα τύπου coupé και τεχνολογία αιχμής. Το εσωτερικό της ξεχωρίζει για την προηγμένη ψηφιακή εμπειρία και την υψηλή ποιότητα. Προσφέρει εκλεπτυσμένη οδηγική συμπεριφορά με έντονη έμφαση στην άνεση και την ηχομόνωση, αποτελώντας μια συναισθηματική και τεχνολογικά πλούσια πύλη στον premium κόσμο.

Hyundai Ioniq 9 – Καλύτερο Μεγάλο SUV

Το Hyundai Ioniq 9 είναι ένα μεγάλο ηλεκτρικό SUV, σχεδιασμένο για οικογένειες και για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Προσφέρει άπλετους εσωτερικούς χώρους, ευελιξία στη διαμόρφωση και ξεκάθαρη έμφαση στην άνεση όλων των επιβατών. Σχεδιασμένο ως μια βιώσιμη λύση κινητικότητας μεγάλης κλίμακας, θέτει την ηλεκτρική τεχνολογία στην υπηρεσία της καθημερινότητας και των μακρινών ταξιδιών.

Toyota 4Runner – Καλύτερο 4x4

Ένα κλασικό εκτός δρόμου όχημα, σχεδιασμένο για απαιτητική χρήση μακριά από την άσφαλτο. Δίνει προτεραιότητα στη στιβαρότητα, τη μηχανική αξιοπιστία και τις γνήσιες off-road δυνατότητες. Η λειτουργική και ανθεκτική φιλοσοφία του, αποφεύγει τις εφήμερες τάσεις, παραμένοντας πιστή στο παραδοσιακό πνεύμα των 4×4 και σχεδιασμένο για σκληρές συνθήκες και μακροχρόνια χρήση.

Lamborghini Temerario – Καλύτερο Αυτοκίνητο Επιδόσεων

Η Lamborghini Temerario είναι ένα supercar υψηλών επιδόσεων που συνδυάζει έντονο σχεδιασμό με τεχνολογία αιχμής. Ξεχωρίζει για την παρουσίαση ενός νέου τύπου σασί και ενός προηγμένου υβριδικού συστήματος κίνησης, το οποίο συνδυάζει έναν καινούριο V8 twin-turbo κινητήρα βενζίνης με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Έτσι βάζει στο επίκεντρο τη μέγιστη αίσθηση οδηγικής εμπειρίας, παντρεύοντας την ηλεκτροκίνηση με τις επιδόσεις και τον χαρακτήρα της Lamborghini.

Renault – Βραβείο Καλύτερης Τεχνολογίας

Η Renault έχει αναπτύξει ηλεκτρικές πλατφόρμες όπως οι AmpR Small και AmpR Medium, οι οποίες μειώνουν το βάρος και αυξάνουν τον χώρο και την αποδοτικότητα σε σύγκριση με αρχιτεκτονικές που βασίζονται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η μάρκα ξεχωρίζει για την πρακτική και φιλική προς τον χρήστη ενσωμάτωση της ηλεκτρικής τεχνολογίας, του λογισμικού και των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, ενισχύοντας τη χρηστικότητα στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, έχει καταφέρει να εκδημοκρατίσει προηγμένη τεχνολογία που προέρχεται από τη Formula 1.

Ford – Βραβείο Sandy Myhre

Το βραβείο αυτό, που αναγνωρίζει τη δέσμευση μιας μάρκας προς τις γυναίκες, απονεμήθηκε στη Ford για τη σαφή και διαχρονική προσήλωσή της στην ισότητα των φύλων εντός της εταιρικής της δομής. Η εταιρεία έχει προωθήσει προγράμματα γυναικείας ηγεσίας, ενεργές πολιτικές ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και προγράμματα ισότητας σε πολλές αγορές, με αποτέλεσμα τη σταθερή αύξηση της παρουσίας γυναικών σε τεχνικές έως και ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Σχετικά με την ψηφοφορία του 2026

H Marta García, Εκτελεστική Πρόεδρος του WWCOTY αναφέρθηκε στην ψηφοφορία:

«Στην ψηφοφορία μας εστιάσαμε σε οχήματα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τους αριθμούς ή την τεχνολογία τους, αλλά για το πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνονται στις πραγματικές, καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Η ηλεκτροκίνηση, η ψηφιακές τεχνολογίες και η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον τάσεις, αλλά ουσιαστικές απαιτήσεις».

Σχολιάζοντας τη διαδικασία επιλογής, πρόσθεσε: «Κάθε υποψήφιο αυτοκίνητο αναλύθηκε από πολλαπλές οπτικές γωνίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα, την άνεση και τη συνολική αξία. Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα νικητών που αντιπροσωπεύει πραγματικά τα καλύτερα της αυτοκινητοβιομηχανίας για το 2026».

Οι έξι νικητές κατηγοριών που ανακοινώθηκαν σήμερα προκρίνονται πλέον στον τελικό γύρο, όπου θα αναδειχθεί το αυτοκίνητο που θα πάρει τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς». Αυτό θα ανακοινωθεί στο κανάλι του WWCOTY στο YouTube κατά την εβδομάδα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου.

Με τα βραβεία αυτά, το WWCOTY επαναβεβαιώνει την αποστολή του να προσφέρει μια ανεξάρτητη και έγκυρη πλατφόρμα αξιολόγηση της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρέχοντας ξεκάθαρη καθοδήγηση στους αγοραστές αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

***Σχετικά με το Women’s Worldwide Car of the Year

Το Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) που μεταφράζεται ως «Αυτοκίνητο της Χρονιάς από Γυναικεία Επιτροπή» είναι ο μοναδικός θεσμός βραβείων αυτοκινήτων στον κόσμο του οποίου η επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες επαγγελματίες δημοσιογράφους αυτοκινήτου. Δημιουργήθηκε το 2009 από τη Νεοζηλανδή δημοσιογράφο αυτοκινήτων Sandy Myhre, η οποία είναι σήμερα Επίτιμη Πρόεδρος, ενώ η Marta García κατέχει τη θέση της Εκτελεστικής Προέδρου.

Αυτός ο μοναδικός θεσμός έχει στόχο να τιμήσει τα καλύτερα αυτοκίνητα της χρονιάς και να δώσει φωνή στις γυναίκες στον κόσμο της αυτοκίνησης. Τα κριτήρια ψηφοφορίας βασίζονται στις ίδιες αρχές που καθοδηγούν κάθε οδηγό στην επιλογή ενός αυτοκινήτου. Οι κριτές δεν επιλέγουν ένα «αυτοκίνητο για γυναίκες», καθώς τα αυτοκίνητα δεν σχετίζονται με το φύλο.

Ωστόσο, πέρα από την αναγνώριση των καλύτερων αυτοκινήτων, το WWCOTY στοχεύει επίσης να δώσει ορατότητα στις γυναίκες της αυτοκινητοβιομηχανίας και να ενισχύσει τη φωνή τους σε όλες τις ηπείρους. Η κινητικότητα για μια γυναίκα δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά της προσφέρει πρόσβαση σε πολλές προσωπικές και επαγγελματικές δυνατότητες.

Επιμέλεια: Π.Χαλάτσης