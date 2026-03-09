Το «Αυτοκίνητο της χρονιάς από γυναικεία επιτροπή» (Women’s Worldwide Car of the Year) ανακοίνωσε ότι το Nissan Leaf είναι ο Μεγάλος Νικητής για το 2026, μετά από έναν τελικό γύρο ψηφοφορίας όπου τα κορυφαία αυτοκίνητα βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Μετά από μήνες δοκιμών, αναλύσεων και συζητήσεων, οι 86 γυναίκες δημοσιογράφοι αυτοκινήτου από 55 χώρες και πέντε ηπείρους, μεταξύ τους και η Χριστίνα Μυρτώ Σταθάκη, έδωσαν την ψήφο τους για να αναδείξουν τον μεγάλο νικητή ανάμεσα στα μοντέλα που κέρδισαν τις 6 κατηγορίες:

Compact Car: Nissan Leaf

Compact SUV: Škoda Elroq

Large Car: Mercedes-Benz CLA

Large SUV: Hyundai Ioniq 9

4×4: Toyota 4Runner

Performance Car: Lamborghini Temerario

Σύμφωνα με την Marta García, Εκτελεστική Πρόεδρο του WWCOTY: «Υπήρξε σημαντική ισοδυναμία στην ψηφοφορία. Πολλά μοντέλα έλαβαν παρόμοια βαθμολογία, γεγονός που αντανακλά την εξαιρετική ποιότητα και ποικιλομορφία της σημερινής αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο τέλος, ωστόσο, το Nissan Leaf επικράτησε».

Το Nissan Leaf έπεισε την επιτροπή με τη συγκροτημένη και ρεαλιστική προσέγγισή του στην ηλεκτρική κινητικότητα. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο για πραγματική και προσιτή καθημερινή χρήση. Ξεχωρίζει για την πρακτικότητά του, με ομαλή, αθόρυβη οδήγηση και εξαιρετική αποδοτικότητα, ιδιαίτερα σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον. Η αρχιτεκτονική του, δίνει προτεραιότητα στους χώρους και την ευκολία χρήσης με μια από τις πιο διαισθητικές εμπειρίες ηλεκτρικής οδήγησης στην αγορά.

«Οι καταναλωτές μπορούν να ξεχάσουν το άγχος της αυτονομίας. Το αυτοκίνητο δίνει την αίσθηση ενός πολύ πιο premium μοντέλου από ό,τι υποδηλώνει η τιμή του, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Leaf έχει χαμηλότερη τιμή σε σχέση με το αρχικό μοντέλο του 2011», δήλωσε η Tanya Gazdik (ΗΠΑ).

«Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην αστική οδήγηση, ενώ προσφέρει γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους που το καθιστούν ικανό για μεγαλύτερα ταξίδια. Η κύλιση είναι ομαλή και άνετη, διαθέτει τις τελευταίες τεχνολογίες και, κυρίως, έχει ελκυστικό σχεδιασμό», είπε η Tina Vujanovic (Σερβία).

«Το Leaf έχει ανταγωνιστική τιμή στην κατηγορία του. Η Nissan κατάφερε να κάνει την ηλεκτρική κινητικότητα και τις προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας πιο προσιτές σε ένα ευρύτερο κοινό», σημείωσε η Shereen Shabnam (Ντουμπάι).

«Το Nissan Leaf προσφέρει όλα όσα περιμένουν οι καταναλωτές από ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο: άνεση, πρακτικότητα και επαρκή αυτονομία τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και για μεγαλύτερα ταξίδια. Ανταποκρίνεται πραγματικά στα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρικού οχήματος, διατηρώντας παράλληλα μια ιδιαίτερα λογική τιμή», πρόσθεσε η Marie Lizak (Γαλλία).

«Στην ψηφοφορία μας εστιάσαμε σε οχήματα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά ή την τεχνολογία τους, αλλά κυρίως για το πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίνονται στις πραγματικές, καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων», ανέφερε η Marta García. «Το Nissan Leaf εκφράζει μια ώριμη και έξυπνη προσέγγιση της ηλεκτροκίνησης. Μια προσέγγιση που καθιστά την ηλεκτροκίνηση ουσιαστικά χρηστική και προσβάσιμη.»

Η τελική απόφαση αντικατοπτρίζει τον ευρύτερο μετασχηματισμό του κλάδου του αυτοκινήτου, όπου η ηλεκτροκίνηση, η βιωσιμότητα και ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός έχουν γίνει θεμελιώδεις πυλώνες. Ο έντονος ανταγωνισμός στην εφετινή ψηφοφορία αποδεικνύει πώς οι κατασκευαστές παγκοσμίως αναβαθμίζουν τα προϊόντα τους σε όλες τις κατηγορίες.

Με αυτή την ανακοίνωση, το Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) επαναβεβαιώνει την αποστολή του να προσφέρει μια ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των μοντέλων της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρέχοντας σαφή καθοδήγηση σε οδηγούς και καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο.