Τα περισσότερα σύγχρονα SUV εντυπωσιάζουν με την ισχύ, την τεχνολογία ή τους μεγάλους χώρους τους. Η Xiaomi, όμως, αποφάσισε να τραβήξει τα βλέμματα με μια διαφορετική ιδέα, παρουσιάζοντας ένα χαρακτηριστικό που μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

Το νέο Sky Nomad N90, το μεγαλύτερο SUV που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα η κινεζική εταιρεία, ξεχωρίζει χάρη στα εμπρός καθίσματα, τα οποία μπορούν να περιστραφούν κατά 180 μοίρες όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Έτσι, μαζί με το αναδιπλούμενο τραπέζι που βρίσκεται ανάμεσά τους, δημιουργείται ένας άνετος χώρος όπου οι επιβάτες μπορούν να καθίσουν αντικριστά, να φάνε, να εργαστούν ή απλώς να χαλαρώσουν κατά τη διάρκεια μιας στάσης.

Πρόκειται για μια λύση που μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως σε camper, όμως η Xiaomi αποφάσισε να τη μεταφέρει σε ένα SUV, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στην αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η μοναδική ιδιαιτερότητα του Sky Nomad N90, καθώς η ειδική Camping Edition έχει σχεδιαστεί για όσους αγαπούν τις αποδράσεις, διαθέτοντας αναδιπλούμενο εξοπλισμό, χώρο διαμονής και μια σειρά από λύσεις που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή μακριά από οργανωμένες εγκαταστάσεις.

Το N90 θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, διαθέτοντας έναν υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1,5 λίτρου που λειτουργεί ως γεννήτρια επέκτασης της αυτονομίας (range extender) και αποδίδει 150 ίππους, τροφοδοτώντας ένα σύστημα δύο ηλεκτροκινητήρων με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 282 ίππους και 134 ίππους. Η Xiaomi ανακοινώνει τελική ταχύτητα 190 χλμ./ώρα. Το σύστημα υποστηρίζεται από μπαταρία χωρητικότητας 76 kWh, η οποία εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία (κατά το πρότυπο WLTC) της τάξης των 370 χιλιομέτρων.

Το μοντέλο βασίζεται στην αρχιτεκτονική Kunlun της Xiaomi, έχοντας μήκος 5.285 χλστ., πλάτος 1.998 χλστ. και ύψος 1.825 χλστ., ενώ το μεταξόνιό του φτάνει τα 3.080 χλστ.

Μπορεί τα περιστρεφόμενα καθίσματα να φαίνονται αρχικά ως μια μικρή λεπτομέρεια, όμως στην πράξη αλλάζουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτή ακριβώς η έξυπνη ιδέα του νέου SUV της Xiaomi, δείχνει ότι πλέον η καινοτομία δεν βρίσκεται πάντα στους περισσότερους ίππους ή στις μεγαλύτερες οθόνες, αλλά σε λύσεις που κάνουν τα ταξίδια πιο άνετα και πιο ανθρώπινα.