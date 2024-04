Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η φετινή άνοιξη ήταν ασυνήθιστα ζεστή και το καλοκαίρι είναι προ των πυλών. Αυτό σημαίνει ζεστά αυτοκίνητα και άφθονη δυσφορία.

Αυτό μπορεί να μην ισχύει για πολύ ακόμα, καθώς η Hyundai προχωρά στην ανάπτυξη του Nano Cooling Film, το οποίο είχε αρχικά ανακοινωθεί το περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με την εταιρία πρόκειται για μία διάφανη μεμβράνη για τα τζάμια, που είναι πολύ καλύτερη από τα γνωστά φιμέ.

Για να δείξει την αποτελεσματικότητά της σε πραγματικές συνθήκες, η Hyundai εφάρμοσε την ταινία σε 70 οχήματα πελατών στη Λαχόρη του Πακιστάν. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο μέρος για τη διεξαγωγή μιας δοκιμής, η Hyundai σημείωσε ότι οι ημερήσιες θερμοκρασίες το καλοκαίρι μπορεί να ξεπεράσουν τους 50° C και τα κλασικά φιμέ απαγορεύονται από το νόμο για λόγους ασφαλείας.

Ενώ η δοκιμή στο Πακιστάν μόλις ξεκίνησε, η Hyundai δήλωσε ότι προηγούμενες δοκιμές διαπίστωσαν ότι το Nano Cooling Film μείωσε τη θερμοκρασία κοντά στο κεφάλι του οδηγού έως και 10,98° C σε σύγκριση με τα τυπικά φιμέ και έως 12,33° C σε σύγκριση με το ίδιο όχημα χωρίς φιμέ. Η μεμβράνη είναι ακόμη πιο αποτελεσματική στη μείωση των θερμοκρασιών στις εσωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου, καθώς μείωσε τη θερμοκρασία 15,38° C σε σύγκριση με ένα όχημα με τυπικά φιμέ και κατά 22° C σε σύγκριση με ένα όχημα χωρίς.

Ο τελευταίος γύρος δοκιμών αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας και της ικανότητας της ταινίας να αντέχει σε πραγματικές συνθήκες. Αυτή θα μπορούσε να είναι μία από τις τελικές δοκιμές, καθώς η Hyundai δήλωσε ότι η μεμβράνη θα μπει σε μαζική παραγωγή στο μέλλον.

Ενώ η εταιρεία δεν ανέφερε κάποιο χρονοδιάγραμμα, η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι το Nano Cooling Film μπλοκάρει αποτελεσματικά την εξωτερική θερμική ενέργεια, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διαφυγή της εσωτερικής θερμότητας. Όπως εξήγησε η Hyundai, “το εξωτερικό στρώμα της μεμβράνης εκπέμπει θερμότητα σε μεσαία υπέρυθρα μήκη κύματος από το εσωτερικό του οχήματος προς το εξωτερικό, ενώ τα δύο εσωτερικά στρώματα αντανακλούν την εισερχόμενη θερμότητα σε κοντινά υπέρυθρα μήκη κύματος, μειώνοντας τη συνολική ποσότητα θερμότητας που φτάνει στο εσωτερικό του οχήματος”.

Η Hyundai σημείωσε επίσης ότι η μεμβράνη μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με συμβατικές αποχρώσεις φιμέ για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.