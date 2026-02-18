Ήταν Οκτώβριος του 2024, όταν η Tesla παρουσίασε για πρώτη φορά το αυτόνομο, ηλεκτρικό ταξί της, με την ονομασία Cybercab (δείτε το θέμα ΕΔΩ) Σήμερα η εταιρία ανακοίνωσε στα social, πως το πρώτο Cybercab βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του Τέξας Gigafactory, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της φίρμας αλλά και της αυτοκινητοβιομηχανίας γενικότερα. Η τιμή του υπολογίζεται στα 30.000 δολάρια.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026



Όπως κάθε άλλο Tesla, το εσωτερικό είναι εξαιρετικά μινιμαλιστικό, προσφέροντας θέσεις για δύο άτομα και διαθέτοντας μια μεγάλη κεντρική οθόνη infotainment, η οποία φαίνεται να έχει βγει κατευθείαν από ένα Model Y.

Όπως και το ηλεκτρικό Cybertruck, το εξωτερικό του CyberCab κυριαρχείται από μια ενιαία φωτεινή μπάρα LED πλήρους πλάτους στο μπροστινό μέρος που του δίνει μια φουτουριστική εμφάνιση. Ένα χαρακτηριστικό που δεν έχει παρατηρηθεί σε κανένα άλλο Tesla είναι και οι εμπνευσμένες από supercar πόρτες τύπου «πεταλούδας», οι οποίες θα βοηθούν στην είσοδο και την έξοδο.

Οι τροχοί διαθέτουν συμπαγή αεροδυναμικά καλύμματα, βοηθώντας στην αυτονομία του ρομποτάξι, ενώ στο πίσω μέρος βρίσκεται η μπάρα φωτισμού. Καθώς το αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί για να είναι πλήρως αυτόνομο, δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερικούς καθρέφτες ούτε για πίσω παράθυρο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή όπου οι προκλήσεις γύρω από την πλήρη αυτονομία παραμένουν σημαντικές: τα συστήματα FSD έχουν ακόμη να αποδείξουν ότι μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια χωρίς ανθρώπινο έλεγχο, ενώ πληθώρα από ειδικές βεβαιώσεις πρέπει να αποκτηθεί από την εταιρία, πριν η τεχνολογία εγκριθεί για χρήση σε δημόσιους δρόμους.

Οι χειριστές των Robotaxi Cybercab

Είναι γνωστό επίσης ότι η Tesla εργάζεται για την πρόσληψη ενός στόλου χειριστών για τα Cybercab της. Αυτοί οι τηλεχειριστές θα εργαστούν ως χειριστές ασφαλείας όταν η αυτοκινητοβιομηχανία λανσάρει τον πρώτο της εταιρικό στόλο -πιθανότατα πριν από το 2027- αν και πρέπει πρώτα να επιλύσει ορισμένα προβλήματα. Θα μπορούν να ελέγχουν το όχημα εξ αποστάσεως για να διορθώνουν προβλήματα ασφάλειας ή πλοήγησης που τα ρομποτάξι δεν είναι σε θέση να ξεπεράσουν μόνα τους (για παράδειγμα, επιβεβαιώνοντας ποια λωρίδα είναι αποκλεισμένη από κώνους ώστε να μην παγιδευτεί σε βρεγμένο τσιμέντο).

Πάντως, η εταιρία πραγματοποίησε μία δοκιμαστική περίοδο 1.000.000χλμ. για την συγκεκριμένη τεχνολογία και αποδείχθηκε πως το αυτόνομο όχημα ενεπλάκη συνολικά σε 14 ατυχήματα.