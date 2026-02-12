Η αντοχή των μπαταριών παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πόσο κρατούν στην πράξη; Πώς συμπεριφέρονται μετά από σκληρή καθημερινή χρήση και πολλά χιλιόμετρα; Το Xiaomi SU7 έρχεται να δώσει μια ιδιαίτερα πειστική απάντηση, με πραγματικά δεδομένα και όχι θεωρία.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από Carnewschina, ένα Xiaomi SU7 που χρησιμοποιήθηκε εντατικά για επαγγελματική χρήση, διένυσε περίπου 265.000 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις 18 μήνες, χωρίς «χαριστικές» συνθήκες ή ήπια χρήση. Παρ’ όλα αυτά, ο έλεγχος της κατάστασης της μπαταρίας έδειξε ότι η υγεία της (battery health) παραμένει στο εντυπωσιακό 94,5%.

Η μπαταρία του οχήματος, χωρητικότητας 94,3 kWh, έχει θεωρητικά υποβληθεί σε περίπου 506 πλήρεις κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης, με βάση μια εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας 18 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

Με απλά λόγια, μετά από μια απόσταση που για πολλούς οδηγούς αντιστοιχεί σε 10-15 χρόνια χρήσης, η μπαταρία έχει χάσει μόλις 5,5% της αρχικής της χωρητικότητας. Ένα ποσοστό που δύσκολα περνά απαρατήρητο, ειδικά σε μια εποχή όπου η μακροχρόνια αξιοπιστία των EVs αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αγοράς.

Το συγκεκριμένο SU7 φορτιζόταν συχνά σε ταχυφορτιστές DC, ενώ δεν «προστατεύτηκε» από ακραία σενάρια χρήσης. Αντιθέτως, χρησιμοποιήθηκε σχεδόν καθημερινά, καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις και επιβεβαιώνοντας ότι η θεωρητική αντοχή της μπαταρίας μεταφράζεται και στην πράξη.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η διατήρηση της χωρητικότητας αντικατοπτρίζεται άμεσα και στην αυτονομία. Παρά τα πολλά χιλιόμετρα, η πραγματική αυτονομία του αυτοκινήτου παραμένει πολύ κοντά στα εργοστασιακά δεδομένα, χωρίς δραματικές αποκλίσεις που θα επηρέαζαν την καθημερινή χρηστικότητα.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τη συνολική φιλοσοφία της Xiaomi, η οποία από την πρώτη στιγμή παρουσίασε το SU7 όχι απλώς ως ένα τεχνολογικά εντυπωσιακό EV, αλλά ως ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο για μακροχρόνια χρήση, με έμφαση στη διαχείριση θερμοκρασίας της μπαταρίας, στο λογισμικό και στη συνολική ενεργειακή αποδοτικότητα.

Σε μια περίοδο που αρκετοί υποψήφιοι αγοραστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων εξακολουθούν να ανησυχούν για τη μεταπωλητική αξία και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το παράδειγμα του Xiaomi SU7 λειτουργεί ως πραγματικό case study. Και αν κάτι αποδεικνύει, είναι ότι –τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση– τα πολλά χιλιόμετρα δεν σημαίνουν απαραίτητα και γρήγορη φθορά.