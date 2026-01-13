Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας Xiaomi, γνωστός κυρίως για τα smartphones του, επεκτείνεται εδώ και μερικούς μήνες κατασκευάζοντας αυτοκίνητα. Το SU7 είναι το εναρκτήριο μοντέλο της εταιρείας και έχει ήδη λάβει μια έκδοση (Ultra) υψηλών επιδόσεων, η οποία μάλιστα σημείωσε στο Nurburgring, χρόνο 7 λεπτά και 4.95 δευτ. καθιστώντας το, ως το ταχύτερο ηλεκτρικό μαζικής παραγωγής στην πίστα αυτή. Το σύνολο αποδίδει συνολικά 1.548 άλογα και 1.770 Nm ροπής από τρεις ηλεκτροκινητήρες, καταφέρνοντας το 0-100 σε 1.97 δευτ. και τελική ταχύτητα 350χλμ./ώρα. Ζυγίζει 2.360 κιλά και έχει τιμή περίπου 70.000 ευρώ.

Από την άλλη, το ιταλικό δημιούργημα, δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά υβριδικό. Διαθέτει έναν V8 twin-turbo κινητήρα 4λτ. απόδοσης 800 ίππων και 804 Nm ροπής, ο οποίος συνδυάζεται με 3 συνολικά ηλεκτροκινητήρες, που προσθέτουν επιπλέον 230 άλογα. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τα 1.030 άλογα, με την Ferrari SF90 XX Stradale να κάνει το 0-100 σε 2.3 δευτ. και να έχει τελική ταχύτητα στα 320χλμ. Το βάρος της είναι στα 1.560 κιλά και η τιμή της… δεκαπλάσια από του Xiaomi.

Το κανάλι του Youtube, CarWow έβαλε τα δύο αυτοκίνητα στην ευθεία και εκτός από την κόντρα επιτάχυνσης, δοκίμασε και μία κόντρα στα φρένα.

Σε ποιο ποντάρετε;