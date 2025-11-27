Του Περικλή Χαλάτση

Έγινε πλέον της μόδας. Τα καινούργια αυτοκίνητα να μην παρουσιάζονται στις εκθέσεις αλλά σε εμπορικά κέντρα. Αυτό εξυπηρετεί γιατί ο κόσμος συνδυάζει την έξοδο του με τα ψώνια του και ταυτόχρονα ρίχνει και μια ματιά στα αυτοκίνητα που εκτίθενται.

Από τις 20 Νοεμβρίου το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της XPENG, το G6 βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Golden Hall.

Όσοι το είδαν είπαν ότι τους άρεσε σχεδιαστικά. Κάποιοι μας ρώτησαν τη γνώμη μας για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η εταιρία που εκπροσωπεί την κινέζικη φίρμα στην Ελλάδα δεν κάλεσε στην Κίνα το zougla.gr, οπότε ούτε το έχουμε δει αλλά ούτε το έχουμε οδηγήσει.

Επομένως θα ήταν λάθος να δώσουμε μια συμβουλή για ένα κινέζικο αυτοκίνητο που δεν έχει γράψει χιλιόμετρα στη χώρα μας.

Ποιος άλλωστε ξέρει τι είναι η XPENG. Οι ευρωπαίοι αγνοούν αυτοί την μάρκα. Μόνο οι Κινέζοι και οι εκπρόσωποί τους αναφέρουν ότι είναι premium μάρκα. Όπως άλλωστε λένε όλοι όσοι εισάγουν στην Ευρώπη άγνωστες μάρκες.

Οι κινέζοι σίγουρα έχουν κάνει τέτοια άλματα στην τεχνολογία που έχουν αφήσει άναυδους τους ευρωπαίους κατασκευαστές. Βλέπετε οι «δικοί» μας δεν ξέφυγαν από τα οικονομικά τους πλαίσια. Και τώρα που βλέπουν τους κινέζους να έχουν γεμίσει τη γηραιά ήπειρο με μάρκες τελείως άγνωστες αλλά αξιόλογες, κατάλαβαν το ολέθριο λάθος που έχουν κάνει.

Να επιστρέψουμε όμως στην XPENG και στο μοντέλο G6.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που έστειλε η εταιρία του ομίλου Βασιλάκη που εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη εταιρία, το G6 ξεχωρίζει για τη σύγχρονη αισθητική, την ποιότητα, την AI τεχνολογία, καθώς και την καινοτομία που χαρακτηρίζει κάθε στοιχείο της κατασκευής του.

Ο Brand Director της XPENG Ελλάδας κ. Χάρης Δάνδουρας είπε σχετικά:

«Το Golden Hall επιλέχθηκε ως σημείο της πρώτης δημόσιας παρουσίασης στην χώρα μας, γιατί αποτελεί ένα σύγχρονο και premium περιβάλλον, ιδανικό για να συστηθούν η XPENG και το G6 στο ελληνικό κοινό. Θέλουμε η γνωριμία αυτή να αντικατοπτρίζει την τεχνολογική και αισθητική ταυτότητα της XPENG».

Το μοντέλο μπορείτε να το δείτε στο Golden Hall. Θα ακολουθήσει το επίσημο λανσάρισμα της XPENG στην ελληνική αγορά.