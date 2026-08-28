Ένα τεράστιο άλμα προς το μέλλον της αυτοκίνησης και της τεχνολογίας πραγματοποιεί η XPENG, ανακοινώνοντας το δυναμικό ντεμπούτο του νέου XPENG L03 σε 65 αγορές παγκοσμίως. Η στρατηγική αυτή κίνηση έρχεται να εδραιώσει και να ενισχύσει το ευρύτερο όραμα της εταιρείας για τη Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη (Physical AI).

Η παρουσίαση έγινε στο Μόναχο στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Physical AI for All – XPENG Brand Day – New Product Launch». Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που θα το δούμε ταυτόχρονα σε 65 αγορές.

Με το αυτοκίνητο αυτό η εταιρία σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην παγκόσμια αναπτυξιακή της πορεία, καθώς και στην υλοποίηση του ευρύτερου οράματός της για το Physical AI.

Ως ένα AI SUV Coupé νέας γενιάς, το XPENG L03 συνδυάζει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: σχεδίαση εμπνευσμένη από τα supercars, κορυφαία άνεση στην καμπίνα, ευελιξία και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση, καθώς και προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης, σχεδιασμένες για δρόμους σε όλο τον κόσμο.

Υπό την καθοδήγηση του JuanMa Lopez, πρώην επικεφαλής σχεδιασμού εξωτερικού της Ferrari, το L03 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Vital Flow» της XPENG, η οποία αποτυπώνεται στο δυναμικό αμάξωμα με φαρδύ μετατρόχιο, στις αναλογίες SUV Coupé, στη fastback σιλουέτα, στις πόρτες χωρίς πλαίσιο και στον κορυφαίο για την κατηγορία αεροδυναμικό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,228.

Στην καρδιά του XPENG L03 βρίσκεται το νέο σύστημα NGP (VLA 2.0) – το Next Generation Pilot της XPENG, το οποίο βασίζεται στο θεμελιώδες μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας για τον φυσικό κόσμο (physical-world foundation model) και προγραμματίζεται να διατεθεί σταδιακά στην Ευρώπη από το 2027.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα προηγμένης υποβοήθησης οδηγού (ADAS), τα οποία επικεντρώνονται σε επιμέρους λειτουργίες υποβοήθησης της οδήγησης, το XPENG NGP (VLA 2.0) έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί και να διαχειρίζεται ιδιαίτερα σύνθετα σενάρια πραγματικής οδήγησης, προσεγγίζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στον δρόμο ένας άνθρωπος. Το L03 διαθέτει επίσης τριπλό σύστημα επεξεργαστών Turing AI Chips, προσφέροντας υπολογιστική ισχύ έως 2.250 TOPS.

Πέρα από τις προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης, το L03 παρουσιάζει για πρώτη φορά τη διεθνή έκδοση του νέου Global Intelligent Cockpit Experience της XPENG, που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα XOS 6. Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται μια νέας γενιάς φωνητική βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει πιο φυσικές συνομιλίες, καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου και αλληλεπίδραση σε πολλές γλώσσες. Αντί να ανταποκρίνεται αποκλειστικά σε φωνητικές εντολές, το σύστημα μπορεί να κατανοεί την πρόθεση του χρήστη και να προσαρμόζει έξυπνα τις λειτουργίες του οχήματος, προσφέροντας μια πιο ανθρωποκεντρική εμπειρία μέσα στην καμπίνα. Οι νέες δυνατότητες θα διατεθούν στους χρήστες μέσω μελλοντικών ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού (OTA).

Το εσωτερικό διαθέτει κεντρική οθόνη αφής 15,6 ιντσών, σύστημα προβολής πληροφοριών στο παρμπρίζ (W-HUD), ατμοσφαιρικό φωτισμό, έξυπνο σύστημα κλιματισμού και καθίσματα τύπου lounge. Παράλληλα, οι 37 αποθηκευτικοί χώροι, ο μεγάλος χώρος αποσκευών και η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά εξυπηρετούν τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Βασισμένο στην πλήρως εσωτερικά αναπτυγμένη τεχνολογική αρχιτεκτονική (full-stack) της XPENG, το L03 φέρνει στις διεθνείς αγορές ορισμένες από τις πιο προηγμένες δυνατότητες έξυπνης οδήγησης που έχει αναπτύξει η εταιρεία.

Σχεδιασμένο ώστε να πληροί τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πέντε αστέρων, το L03 θα διατίθεται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση (BEV) όσο και στην έκδοση L03 Power X (REEV). Εφοδιασμένο με την τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας Kunpeng Range Extender Technology της XPENG, το L03 Power X προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και μια εμπειρία οδήγησης χωρίς το άγχος της αυτονομίας.

Το πιο διεθνώς προσανατολισμένο όχημα ΑΙ

Με την πρώτη συντονισμένη παρουσίασή του σε Ευρώπη και Κίνα, το XPENG L03 γράφει ιστορία ως το πιο «παγκόσμιο» μοντέλο στην ιστορία της μάρκας. Το νέας γενιάς AI SUV Coupé δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά ένας κινητός τεχνολογικός κόμβος που συνδυάζει:

Καινοτόμα συστήματα έξυπνης οδήγησης.

Κορυφαία, αεροδυναμική σχεδίαση.

Πρότυπα ασφάλειας πέντε αστέρων, βασισμένα σε αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές.

Σημαντικά αυξημένη αυτονομία για απρόσκοπτα ταξίδια.

Πέρα από το αυτοκίνητο: Η επανάσταση του Physical AI

Κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασής του στο Μόναχο, η XPENG κατέστησε σαφές ότι η τεχνολογία της δεν περιορίζεται στους τέσσερις τροχούς. Οι εφαρμογές της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης της εταιρείας επεκτείνονται ραγδαία, αγγίζοντας τομείς όπως η ρομποτική, η αυτόνομη κινητικότητα επόμενης γενιάς, αλλά και τα ιπτάμενα οχήματα, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα.

Οδικός Χάρτης για το Μέλλον: NGP, IRON και Robotaxi

Οι φιλοδοξίες της XPENG για τα επόμενα χρόνια είναι άκρως εντυπωσιακές και αποδεικνύουν τον ηγετικό της ρόλο στον κλάδο:

Διάθεση NGP στην Ευρώπη: Σχεδιάζεται άμεσα το λανσάρισμα του προηγμένου συστήματος έξυπνης πλοήγησης (VLA 2.0) στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ανθρωποειδές ρομπότ IRON: Η εταιρεία στοχεύει στην παγκόσμια κυκλοφορία του εντυπωσιακού ρομπότ από το 2027.

Αυτόνομα Robotaxi: Ξεκινούν ήδη οι επιχειρησιακές δοκιμές τους στην Κίνα, ανοίγοντας τον δρόμο για στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα των Robotaxi σε παγκόσμιο επίπεδο.