Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Υπάρχει καλύτερος τρόπος να αποφασίσεις στην πράξη εάν σου ταιριάζει ένα ηλεκτρικό όχημα ή όχι, από το να περάσεις μία δοκιμαστική περίοδο μαζί του; Σου κάνει; Το κρατάς. Δεν σου κάνει; Το επιστρέφεις και παίρνεις τα λεφτά σου πίσω.

Αυτή η τόσο σπουδαία αλλά απλή ιδέα αποτελεί τη νέα καμπάνια της VW στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ονομασία “ID. Promise”. Το πρόγραμμα διαρκεί από τις 3 Νοεμβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026 και καλύπτει ολόκληρη τη σειρά ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων της Volkswagen: ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 and ID.7 Tourer.

Σύμφωνα με την εταιρία, στην απίθανη περίπτωση που δεν σας “κερδίσει” η χρήση ενός EV, τότε μπορείτε να επιστρέψετε το αυτοκίνητό σας μεταξύ 80 και 100 ημερών από την παράδοσή του. Μόλις επιστραφεί, γίνεται επιστροφή χρημάτων μείον μερικά εύλογα έξοδα όπως ζημιές κτλ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίζει ηλεκτρικά

Η μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα κερδίζει έδαφος στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια οδηγούς να οδηγούν ήδη ηλεκτρικό όχημα. Μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση «Road to 2030» του Autotrader, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έχουν αγοράσει EV, είναι ευχαριστημένη με τέσσερις στους πέντε λένε ότι θα αγοράσουν ξανά ηλεκτρικό όχημα την επόμενη φορά.

Ο Rod McLeod, Διευθυντής της Volkswagen UK, λέει ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στο να βοηθήσει τους πελάτες να κάνουν το τελευταίο βήμα προς την ηλεκτρική κινητικότητα. «Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια οδηγοί στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη στραφεί σε ηλεκτρικά οχήματα και ξανά και ξανά οι πελάτες μας μας λένε ότι δεν θα επέστρεφαν ποτέ στη βενζίνη ή το ντίζελ αφού έκαναν τη μετάβαση. Υπάρχουν όμως πολύ περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να στραφούν στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αισθάνονται αβέβαιοι. Αυτή η απλή πρωτοβουλία της VW, τους δίνει την τέλεια ευκαιρία να οδηγήσουν και να αποφασίσουν» χωρίς δεσμεύσεις».